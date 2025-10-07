Chimaev desafia Alex Poatan para duelo de campeões no UFC; brasileiro recusa

Aparentemente, não faltam candidatos ao posto de próximo adversário de Alex Pereira no octógono do UFC. Além dos tops do meio-pesado (93 kg) Carlos Ulberg e Jiri Prochazka, do ex-campeão peso-pesado Jon Jones e, óbvio, do próprio Magomed Ankalaev, mais recente vítima de 'Poatan', quem também fez questão de demonstrar interesse em medir forças com o striker paulista foi Khamzat Chimaev, dono do cinturão até 84 kg da organização.

Através do seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Chimaev parabenizou Alex Poatan pela vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320, no sábado (4), que lhe rendeu a reconquista do título meio-pesado, e, de quebra, aproveitou para desafiá-lo para um duelo dentro do octógono mais famoso do mundo. Esta, inclusive, não foi a primeira vez que o russo expressa o desejo de enfrentar o brasileiro.

"Alex Poatan, parabéns. Agora precisamos terminar nosso assunto", escreveu Khamzat (veja abaixo ou clique aqui).

Negativa de Poatan

Mas, ao que tudo indica, o interesse neste hipotético confronto não é mútuo. Avisado sobre a publicação do russo nas redes sociais logo após sua conquista no UFC 320, durante a coletiva de imprensa pós-show, Alex Poatan agradeceu os cumprimentos de Chimaev, mas deixou claro que seu foco está em uma superluta no peso-pesado, de preferência contra Jon Jones, no histórico card programado para acontecer em junho de 2026, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

Contraproposta

Ao ter seu desafio rejeitado pelo striker paulista, Khamzat Chimaev voltou às redes sociais para reafirmar seu interesse. Só que desta vez, o lutador da Chechênia (RUS) estendeu seu convite para um encontro na divisão mais pesada do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

"Eu estou pronto para te enfrentar no peso-pesado. Você não vai encontrar uma superluta (maior) que a nossa luta. Sem chama! Aqui é 'esmaga' todo mundo", propôs Chimaev.

De volta ao topo da categoria dos meio-pesados, Alex Poatan possui muitas opções para seu futuro próximo, mas parece estar realmente focado em sua estreia na divisão dos pesados - um desejo antigo, mas que não agrada tanto a alta cúpula do UFC. Resta saber se, desta vez, o brasileiro terá seu pedido atendido ou se vai defender seu título no próximo compromisso no octógono.

@AlexPereiraUFC Congrats, now we need to finish our business ?

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) October 5, 2025

I'm ready to fight you in the heavyweight, you won't find a super fight than our fight no chama this is SMASH EVERYBODY ??

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) October 5, 2025



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok