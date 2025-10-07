'Carreira de Ramon Abatti Abel ficará marcada', diz Arnaldo Ribeiro

A carreira do árbitro Ramon Abatti Abel ficará marcada pelos erros do São Paulo 2 x 3 Palmeiras no Morumbis, afirma Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para Arnaldo, a atuação de Ramon Abatti Abel, que foi afastado pela CBF, muda para sempre a trajetória do árbitro, que tem escudo Fifa e era considerado um dos principais do país pela entidade.

O caso do domingo eu acho muito à parte. O árbitro do campo, o Ramon Abatti Abel, era o principal árbitro do país até então -- não será mais depois de domingo. Essa é uma consequência. O que aconteceu no Morumbi diz respeito a uma situação só, a um sujeito só: Ramon Abatti Abel. Ele, em todos os lances polêmicos, e foram vários, estava bem colocado e tinha total decisão, condição de decidir, sem precisar da intervenção do VAR. E ele optou por decidir desse jeito que a gente viu, ou não decidir em alguns casos.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o comentarista, a virada do Palmeiras ficará conhecida como "Choque-Rei do Ramon Abatti Abel".

Esse jogo São Paulo e Palmeiras não vai ficar conhecido como o Choque-Rei da virada -- é o Choque-Rei do Ramon Abatti Abel. Isso ele conseguiu. Vocês estão vendo esse escudo da FIFA que está ali no lado direito do uniforme dele. Talvez ele seja até arrancado depois do que o árbitro aprontou no estádio porque é uma das grandes aberrações da história recente do futebol. A responsabilidade é dele.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, Ramon Abatti Abel ficará para sempre marcado pelo episódio, especialmente por não dar um pênalti claro em Tapia quando o jogo estava´2 a 0 para o São Paulo — erro reconhecido pela CBF.