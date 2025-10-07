Bruno Rodrigues pode aproveitar desfalques no Palmeiras para ter chance como titular

O técnico Abel Ferreira tem um quebra-cabeça para montar e escalar seu time para enfrentar o Juventude, durante a data Fifa. Bruno Rodrigues, que busca se firmar na equipe após a sequência de lesões no joelho, surge como candidato a ser titular no ataque do Palmeiras, que não conta com a dupla Flaco-Roque para o confronto.

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada, atrasada, deveria ter acontecido em junho, mas foi adiada devido à viagem do Palmeiras para a disputa da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

Bruno Rodrigues enfrenta forte concorrência

Flaco López e Vitor Roque têm sido a dupla titular no ataque do Palmeiras. Contudo, diante do Juventude, Flaco estará servindo a seleção da Argentina, enquanto Vitor Roque cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Ambos vivem boa fase e dificultam a vida dos companheiros que também querem somar minutos em campo.

Ainda na frente de Bruno Rodrigues estão os outros pontas Facundo Torres e Ramón Sosa, que tiveram mais chances que ele nos últimos jogos. O camisa 11 busca se firmar na equipe novamente depois de tratar duas sérias lesões no joelho que o tiraram de combate por mais de um ano.

Bruno Rodrigues voltou a ficar à disposição de Abel Ferreira no dia 13 de setembro, na vitória por 4 a 1 sobre o Internacional. Naquela ocasião, entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Vitor Roque. Depois, ficou apenas no banco em quatro jogos seguidos e voltou a ser utilizado contra o Vasco, quando o Verdão venceu por 3 a 0. Nesse jogo, entrou um pouco antes, aos 31, também substituindo o camisa 9.

Atacante teve início atrapalhado por lesões e tenta se provar

Bruno Rodrigues chegou ao Palmeiras como reforço para 2024. Naquela temporada, disputou apenas dois jogos, somente um como titular. Neste último sofreu uma lesão no joelho direito e passou por uma artroscopia que o deixou fora dos compromissos por cerca de quatro meses.

Quando estava perto de voltar, lesionou-se de forma mais grave em um jogo-treino: rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Ele passou por cirurgia em maio de 2024 e só voltou a atuar em setembro deste ano.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)