Bruno Henrique, do Flamengo, vai à audiência da Conmebol por atos obscenos

A Conmebol convocou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, para uma audiência no próximo dia 10 onde ele é acusado de atos obscenos na partida contra o Estudiantes, em La Plata (ARG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Após a heroica classificação nos pênaltis, os jogadores do Flamengo passaram a comemorar ainda no gramado do estádio UNO Jorge Hirshi. Porém, os torcedores do Estudiantes não gostaram e atiraram objetos nos atletas rubro-negros.

Bruno Henrique se enfureceu e passou a fazer os gestos obscenos. Primeiramente, mostrou o dedo do meio e, em seguida, segurou e balançou suas partes íntimas.

A imprensa argentina repercutiu bastante a cena e o assunto chegou à Conmebol, que reuniu sete links de reportagens sobre o tema e abriu expediente contra o atacante.

Bruno Henrique pode ser punido com multa ou até mesmo suspensão por parte da entidade sul-americana. O jogador participará da audiência de maneira virtual.

'Sou sempre o ruim da história'

Após ser denunciado, Bruno Henrique se defendeu das acusações e demonstrou se sentir perseguido.

Sou sempre o ruim da história, né? Incrível

Bruno Henrique, em comentário no "X"

'Só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto'

Bruno Henrique foi além e alegou que sua reação foi após os torcedores do Estudiantes atirarem objetos em direção aos jogadores rubro-negros. Os comentários aconteceram em uma postagem do perfil "Flamengo da Depressão".

Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto

Bruno Henrique, em comentário no perfil "Fla da Depressão"

Na mira da Justiça Comum e com efeito suspensivo no STJD

Bruno Henrique atravessa outras batalhas judiciais em diferentes esferas. Acusado de manipulação esportiva, ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 12 jogos, mas o Flamengo conseguiu obter um efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Pleno.

O atacante ainda terá que responder sobre o tema também na Justiça Comum, mas a audiência ainda não tem data marcada.