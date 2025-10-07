'Autoconfiança assusta': Colunistas debatem novo julgamento de B. Henrique

Bruno Henrique pode ser suspenso das semifinais da Libertadores após fazer gestos obscenos para a torcida do Estudiantes (ARG), mas segue demonstrando muita autoconfiança, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombe.

O atacante do Flamengo terá audiência na Conmebol nesta sexta-feira e pode receber multa ou suspensão. Ele já responde a processo por manipulação de resultados, em que foi suspenso por 12 jogos, e está liberado para jogar graças a um efeito suspensivo.

Alicia: Bruno Henrique deveria estar 'pianinho'

Me impressiona o nível de autoconfiança, de tranquilidade que um jogador como o Bruno Henrique tem. Porque ele devia estar muito 'pianinho', pedindo 'por favor', 'obrigado' e 'com licença' em cada movimento dele no futebol. Porque ele não deveria estar jogando. Ele está jogando por uma leniência do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que permitiu que ele jogasse mesmo condenado, então ele deveria ficar quieto.

Alicia Klein

Milly Lacombe: Ele foi punido recentemente

O Bruno Henrique, recentemente, ele foi punido com 12 jogos por manipulação de resultados, né, numa partida. Seria legal, assim, ele só ficar na dele. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, ele voltou. Eu entendo que é ruim jogar com torcida jogando coisa e te xingando. Vai na arbitragem, reclama, depois dá uma coletiva de imprensa, chama alguém, faz um texto. Mas isso que ele fez não se aplica.

Milly Lacombe

Veja horários das lives do UOL Esporte: