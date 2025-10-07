Topo

Brasileiro quebra recorde mundial ao percorrer 110 km em esteira manual

07/10/2025 13h48

Um novo recorde mundial foi quebrado em São Paulo neste último sábado. O ultramaratonista Pepe Fiamoncini percorreu, por 12 horas, mais de 110 km em uma esteira manual sem eletricidade. Antes, a maior distância registrada nesta categoria era de 94 km.

Pepe reverterá parte da verba arrecadada durante o evento para a ONG Associação Desportiva para Deficientes (ADD), instituição referência no incentivo ao esporte paralímpico no Brasil.

"Foi uma experiência que exigiu muito, mas também mostrou que com dedicação, apoio e em prol de uma causa maior, é possível superar limites e inspirar outras pessoas, mostrando os verdadeiros valores do esporte", destacou Fiamoncini após a conquista.

Conhecido por seus desafios extremos

Conhecido por seus desafios extremos, esta não é a primeira vez que Pepe entra para o Guinness Book. Em 2023, ele quebrou o recorde mundial como o ser humano mais rápido da história a cruzar o Salar do Uyuni, na Bolívia. Foram 170 km percorridos em 33 horas e 4 minutos.

