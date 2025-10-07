Brasil vence a Argentina nos pênaltis e conquista a Conmebol Liga Evolução Sub-15

A Seleção Brasileira derrotou a Argentina e se sagrou campeã da primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15 nesta segunda-feira, em Assunção, no Paraguai. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, a Canarinho levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Allan e Lucas Lopes marcaram os gols brasileiros no tempo regulamentar, e o goleiro Bruno Samudio defendeu uma das cobranças na disputa por pênaltis. Bruno Cabral anotou os dois tentos dos argentinos.

Campanha no torneio

O Brasil encerra o torneio sem perder. Na estreia, o venceu o Peru por 2 a 0, e depois superou o Equador por 4 a 3. Em seguida, a Seleção empatou com a Colômbia por 1 a 1 e, na última rodada da fase de grupos, ficou no mesmo placar com a Veneuzela.

Sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa, o Brasil terminou como líder do Grupo Zona Norte. A Argentina liderou o Grupo Zona Sul, que incluía Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

O jogo

A Seleção Brasileira dominou as ações no primeiro tempo, e Allan abriu o placar após receber a bola na direita, entrar na área e, com habilidade, enganar o marcador antes de finalizar de esquerda.

A Argentina voltou pressionando no segundo tempo, mas aos 13 minutos Lucas Lopes ampliou o placar. Após boa trama ofensiva, ele ajeitou a bola entre dois defensores e anotou o segundo gol do Brasil.

No entanto, a Argentina reagiu rapidamente, marcou dois gols com Bruno Cabral, aos 17 e 19 minutos, empatou a partida e levou a final para os pênaltis.

Pênaltis

Lucas Lopes, Caio, Ruan Lima, José Soares e Jean converteram as cobranças para o Brasil. Pelo lado argentino, Roman González teve sua tentativa defendida por Bruno Samudio, que pulou no canto certo para evitar o tento argentino. A Seleção venceu a disputa por 5 a 4 e levantou o troféu.