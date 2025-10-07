Botafogo-SP bate Paysandu, volta a vencer e reage no Z4 da Série B

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Botafogo-SP recebeu o Paysandu na Arena Nicnet, triunfou por 1 a 0 e voltou a vencer na competição. Carrillo foi quem balançou as redes para a equipe mandante.

E agora?

Com a vitória, o Botafogo-SP chegou aos 32 pontos, agora na 17ª colocação da tabela, e voltou a somar três pontos após seis partidas (cinco derrotas e um empate). Do outro lado, o Paysandu permaneceu com 26 somados, na 20ª e última posição.

? Resumo do jogo

Botafogo-SP 1 x 0 Paysandu

? Competição: 31ª rodada da Série B



?? Local: Carlos Zamith



? Data: 7 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 21h35 (de Brasília)

Gols

? Carrillo, aos 43? do 2ºT (Botafogo-SP)

Como foi o jogo

Aos 43 minutos do segundo tempo, o Botafogo-SP abriu o placar. Jefferson Nem aproveitou erro na saída de bola do Paysandu pela esquerda e cruzou para Carrillo, que empurrou para o fundo das redes.

Próximos jogos

Botafogo-SP

Chapecoense x Botafogo-SP (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 14/10 (terça-feira), às 19h30

Paysandu

Paysandu x Remo (32ª rodada da Série B)



Data e horário: 14/10 (terça-feira), às 19h30