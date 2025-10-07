Botafogo marca no fim, volta a vencer depois de 6 jogos e afunda o Paysandu na lanterna
No confronto direto dentro da zona de rebaixamento pela 31ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguiu quebrar um jejum que perdurava seis partidas. Depois de tanto insistir, o time paulista conseguiu a vitória por 1 a 0 já aos 43 minutos do segundo tempo, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), aumentando o drama do lanterna Paysandu.
A última vitória do Botafogo havia ocorrido no fim do mês de agosto, quando superou o Goiás, por 3 a 2 , fora de casa. Com gol de Carrillo, o time ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento, chegando a 32 pontos, assumindo momentaneamente a 17ª colocação. Já o Paysandu vai caminhando a passos largos do rebaixamento, em último lugar, com 26 pontos.
O duelo de desesperados começou com muita transpiração e pouca inspiração entre os times. O Botafogo teve mais posse de bola no início, mas sem criatividade para se impor no campo de ataque, enquanto o Paysandu buscou explorar os contra-ataques e os lados de campo, porém sem nenhuma efetividade.
Com o passar do tempo, o confronto foi caindo de ritmo, com pouca qualidade técnica, demonstrando o motivo das equipes estarem nesta situação na competição. Na reta final, o Paysandu até teve um pênalti assinalado em Edilson, mas anulado pelo VAR, para frustração paraense e alívio paulista.
A segunda etapa demorou para entrar no tranco. O Botafogo voltou mais ligado e teve mais iniciativa, como no chute de Gabriel Bispo e depois com Jefferson Nem, que chegou a marcar, mas a bola bateu na mão do atacante e o tento foi anulado. O Paysandu era nervoso em campo e mal conseguia trocar passes e fazer a bola chegar no ataque.
Depois o jogo voltou para o mesmo panorama, com a dupla abusando dos erros e desperdiçando ataques promissores, principalmente pelo lado dos donos da casa. Até que o futebol premiou quem mais tentou. Na ausência da técnica, aos trancos e barrancos, Jefferson Nem cruzou para Carrillo completar para as redes e dar a vitória aos 43 minutos.
A dupla volta a campo na terça-feira, às 19h30. O Botafogo visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), enquanto o Paysandu tem pela frente o clássico RE-PA diante do rival Remo, no Mangueirão, em Belém (PA).
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 PAYSANDU
BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson (Wallison), Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Robinho), Dramisino (Matheus Barbosa) e Leandro Maciel (Marquinho); Gabriel Barros, Guilherme Queiróz (Carrillo) e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo (interino).
PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio e Bryan Borges; André Lima (Carlos Eduardo), Denner (Ramon Martínez) e Ronaldo Henrique; Garcez (Vinni Faria), Diogo Oliveira (Rossi) e Marlon Douglas (Petterson). Técnico: Márcio Fernandes.
GOLS - Carrillo, aos 43 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel, Jefferson Nem e Edilson Júnior.
ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG).
RENDA - R$ 31.230,00.
PÚBLICO - 1.006 torcedores.
LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).