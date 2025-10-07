Bento revela conversas com Taffarel para possível titularidade na Seleção contra Coreia

Nesta segunda-feira, o goleiro Bento concedeu entrevista coletiva e comentou os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão. O atleta também falou da lesão do companheiro Éderson e revelou que, após o ocorrido, teve conversas com Taffarel sobre uma possível vaga como titular diante dos sul-coreanos.

"A gente conversou com Taffarel, existe uma ideia sim de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido, acho que o treinador que vai decidir isso no final, mas independente, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho que dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade que é muito boa pra mim", disse.

Apesar de estar presente em todas as convocações de Ancelotti desde a chegada do treinador, o goleiro afirmou que não deve achar que tem lugar garantido na Copa do Mundo de 2026, mas destacou que disputar o torneio seria um sonho.

"Acho que eu não posso achar que eu tenho um lugar garantido, jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa, sempre conquistar e trabalhar para poder estar aqui novamente em outra convocações, graças a Deus me machuco muito pouco, então acho que isso é muito importante para ter uma sequência na Seleção, e se no final me nome estiver entre os 23 convocados para a Copa do Mundo, acho que vai ser minha maior conquista da carreira, então vou trabalhar para conquistar esse sonho", revelou.

"Uma grande oportunidade. Se eu for jogar, é segurar firme a oportunidade e não soltar mais. Como citei, a Copa do Mundo está chegando, então é muito importante aproveitar para estar no final", completou.

O atleta ainda relembrou o pentacampeonato mundial do Brasil, conquistado na Coreia do Sul e no Japão, e destacou que o retorno aos países traz uma motivação especial para a equipe.

"Lembro da Copa do Mundo de 2006, são lembranças de Copa do Mundo que, quando novo, você acredita que um dia pode estar lá, e hoje estar aqui podendo ter essa oportunidade e poder sonhar de estar lá na Copa do Mundo já é muito gratificante. Poder passar esse caminho na Coreia e no Japão é muito importante para nossa Seleção. O Brasil foi campeão aqui em 2002, acho que dá uma força a mais para seguirmos acreditando e evoluindo, pois tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira em 2026 e no final da Copa vamos estar lá", finalizou.

Amistosos na Ásia

O Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O duelo contra os coreanos está marcado para sexta-feira, às 8h (de Brasília), enquanto o jogo diante dos japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30.