Barcelona goleia o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões feminina
Em jogo válido pela rodada de abertura da Liga dos Campeões feminina, disputado na tarde desta terça-feira, o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 7 a 1, no Estádio Johan Cruyff.
Situação da tabela
Com a goleada, o Barcelona assumiu a liderança da tabela de classificação da Liga dos Campeões. A equipe da Alemanha, por sua vez, segue zerada.
? Resumo do jogo
?? BARCELONA 7 X 1 BAYERN DE MUNIQUE ??
? Competição: Liga dos Campeões feminina
?? Local: Estádio Johan Cruyff
? Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gols
? Alexia Putellas, aos 4? do 1ºT (Barcelona)
? Ewa Pajor, aos 12? do 1ºT (Barcelona)
? Esme Brugts, aos 27? do 1ºT (Barcelona)
? Klara Buhl, aos 32? do 1ºT (Bayern)
? Salma Paralluelo, aos 46? do 1ºT (Barcelona)
? Ewa Pajor, aos 9? do 2ºT (Barcelona)
? Claudia Pina, aos 43? do 2ºT (Barcelona)
? Claudia Pina, aos 47? do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo?
O Barcelona saiu na frente com gols de Alexia Putellas, aos quatro minutos, Ewa Pajor, aos 12, e Esme Brugts, aos 27. O Bayern conseguiu diminuir com Klara Buhl, aos 32, mas o time espanhol seguiu pressionando. Salma Paralluelo marcou o quarto do time espanhol nos acréscimos da primeira etapa.
No segundo tempo, Ewa Pajor fez mais um aos nove minutos e Irene Paredes chegou a marcar o sexto, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Aos 43, Claudia Pina não deu chances para a goleira Ena Mahmutovic e aumentou. Aos 47, ela marcou novamente e fechou a goleada.
BEN STANSALL / AFP
Veja outros resultados de hoje pela Champions Feminina
- Paris 2 x 2 OH LEuven
- Juventus 2 x 1 Benfica