Topo

Esporte

Barcelona goleia o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões feminina

07/10/2025 18h50

Em jogo válido pela rodada de abertura da Liga dos Campeões feminina, disputado na tarde desta terça-feira, o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 7 a 1, no Estádio Johan Cruyff.

Situação da tabela

Com a goleada, o Barcelona assumiu a liderança da tabela de classificação da Liga dos Campeões. A equipe da Alemanha, por sua vez, segue zerada.

? Resumo do jogo

?? BARCELONA 7 X 1 BAYERN DE MUNIQUE ??

? Competição: Liga dos Campeões feminina

?? Local: Estádio Johan Cruyff

? Data: 07 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gols

? Alexia Putellas, aos 4? do 1ºT (Barcelona)

? Ewa Pajor, aos 12? do 1ºT (Barcelona)

? Esme Brugts, aos 27? do 1ºT (Barcelona)

? Klara Buhl, aos 32? do 1ºT (Bayern)

? Salma Paralluelo, aos 46? do 1ºT (Barcelona)

? Ewa Pajor, aos 9? do 2ºT (Barcelona)

? Claudia Pina, aos 43? do 2ºT (Barcelona)

? Claudia Pina, aos 47? do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo?

O Barcelona saiu na frente com gols de Alexia Putellas, aos quatro minutos, Ewa Pajor, aos 12, e Esme Brugts, aos 27. O Bayern conseguiu diminuir com Klara Buhl, aos 32, mas o time espanhol seguiu pressionando. Salma Paralluelo marcou o quarto do time espanhol nos acréscimos da primeira etapa.

No segundo tempo, Ewa Pajor fez mais um aos nove minutos e Irene Paredes chegou a marcar o sexto, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Aos 43, Claudia Pina não deu chances para a goleira Ena Mahmutovic e aumentou. Aos 47, ela marcou novamente e fechou a goleada.

BEN STANSALL / AFP

Veja outros resultados de hoje pela Champions Feminina

  • Paris 2 x 2 OH LEuven

  • Juventus 2 x 1 Benfica

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Reinaldo, do Mirassol, chegará a 400 jogos na elite do Brasileirão contra sua maior vítima

Luis Fabiano critica São Paulo 'bonzinho' e chama Vitor Roque de 'pirralho'

Barcelona goleia o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões feminina

Palmeiras ou Flamengo? Comentaristas projetam sequência mais difícil

Preparador de goleiros do Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido

Cria da base do São Paulo, filho de Miranda celebra título com a Seleção sub-15

Como Abel deve montar Palmeiras contra Juventude? Comentaristas debatem

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Corinthians: STJD denuncia preparador de goleiros por ofensa homofóbica contra a arbitragem

Meia descarta empresário e usa ChatGPT durante negociação: 'Melhor agente'

CBF vai pedir à Fifa autorização para divulgar áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras