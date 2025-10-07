Bap nega saída da Libra e dispara: 'Vão ter que aturar o Flamengo até 2029'

Em reunião acalorada do Conselho Deliberativo na noite de hoje, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmou que mesmo com todo o embate atual com a Libra, não pretende deixar a liga em função do contrato firmado até 31 de dezembro de 2029.

Porém, apesar do esclarecimento, Bap deixou no ar que não abrirá mão de suas convicções que levaram o clube à Justiça Comum.

Zero chance do Flamengo sair da Libra. O Flamengo vai ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com a Libra, e eles vão ter que conviver até 31 de dezembro de 2029 com o Flamengo. Ponto

Bap, em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo

Bap aposta em TV própria do clube

Ex-presidente da plataforma de canais por assinatura "Sky", Bap aposta que o futuro do clube será através de sua TV própria, a Flamengo TV.

Quatro anos parece muito, mas passa rápido. O futuro do Flamengo está na plataforma própria

Bap, em reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo

O presidente rubro-negro tem tratado a Flamengo TV como um de seus principais projetos de gestão. Desde que assumiu, fez uma série de investimentos na plataforma, promoveu uma grande reformulação interna e contratou jornalistas e influencers conhecidos do público, além de rebatizar o próprio nome do canal, que anteriormente era chamado de "Fla TV".

Bap alfineta Leila e questiona empréstimo ao Vasco

Durante sua explanação, Bap mostrou dados para embasar a alegação do clube de que a Libra desrespeitou suas próprias regras ao aprovar a divisão de TV. Em seguida, alfinetou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dizendo que a dirigente tem "sua agenda própria", citando também o empréstimo feito ao rival Vasco por parte da Crefisa, instituição financeira no qual ela também é presidente.