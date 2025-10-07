Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Avaí enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam os times?
Com 40 pontos, o Avaí é o 11º colocado. O time de Jair Ventura vem de duas derrotas seguidas na Série B. Já o Volta Redonda, 17º lugar, abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos. A equipe vem de um empate contra o Goiás.
Histórico de confronto
Os times duelaram apenas três vezes, com um triunfo para cada e um empate.
Veja o histórico dos jogos:
- 10/04/2013: Volta Redonda 1 x 0 Avaí (Copa do Brasil)
- 24/04/2013: Avaí 4 x 1 Volta Redonda (Copa do Brasil)
- 17/06/2025: Volta Redonda 1 x 1 Avaí (Série B)
Estatísticas
Avaí no campeonato
- 11ª posição
- 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas
- 36 gols marcados
- 33 gols sofridos
Volta Redonda no campeonato
- 17ª posição
- 7 vitórias, 10 empates 13 derrotas
- 19 gols marcados
- 31 gols sofridos
Prováveis escalações
Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber.
Técnico: Jair Ventura
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson, Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau.
Técnico: Rogério Corrêa
Arbitragem
Sávio Pereira Sampaio será o árbitro do confronto, com Leila Naiara Moreira da Cruz e Renato Gomes Tolentino como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro fica no comando do VAR.
Próximo jogo Avaí
Athletico-PR x Avaí | Série B
Data e horário: 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Ligga Arena
Próximo jogo Volta Redonda
Volta Redonda x Atlético-GO | Série B
Data e horário: 13 de outubro, às 19h00 (de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira
FICHA TÉCNICA
AVAÍ X VOLTA REDONDA
Competição: Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio da Ressacada
Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 21h00 (de Brasília)
Transmissão: Disney+