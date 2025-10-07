Topo

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

07/10/2025 20h00

O Avaí enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

Com 40 pontos, o Avaí é o 11º colocado. O time de Jair Ventura vem de duas derrotas seguidas na Série B. Já o Volta Redonda, 17º lugar, abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos. A equipe vem de um empate contra o Goiás.

Histórico de confronto

Os times duelaram apenas três vezes, com um triunfo para cada e um empate.

Veja o histórico dos jogos:

  • 10/04/2013: Volta Redonda 1 x 0 Avaí (Copa do Brasil)

  • 24/04/2013: Avaí 4 x 1 Volta Redonda (Copa do Brasil)

  • 17/06/2025: Volta Redonda 1 x 1 Avaí (Série B)

Estatísticas

Avaí no campeonato

  • 11ª posição

  • 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas

  • 36 gols marcados

  • 33 gols sofridos

Volta Redonda no campeonato

  • 17ª posição

  • 7 vitórias, 10 empates 13 derrotas

  • 19 gols marcados

  • 31 gols sofridos

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber.

Técnico: Jair Ventura

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson, Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau.

Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

Sávio Pereira Sampaio será o árbitro do confronto, com Leila Naiara Moreira da Cruz e Renato Gomes Tolentino como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro fica no comando do VAR.

Próximo jogo Avaí

Athletico-PR x Avaí | Série B

Data e horário: 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena

Próximo jogo Volta Redonda

Volta Redonda x Atlético-GO | Série B

Data e horário: 13 de outubro, às 19h00 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X VOLTA REDONDA

Competição: Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio da Ressacada

Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h00 (de Brasília)

Transmissão: Disney+

