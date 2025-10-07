Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O Avaí enfrenta o Volta Redonda nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam os times?

Com 40 pontos, o Avaí é o 11º colocado. O time de Jair Ventura vem de duas derrotas seguidas na Série B. Já o Volta Redonda, 17º lugar, abre a zona de rebaixamento, com 31 pontos. A equipe vem de um empate contra o Goiás.

Histórico de confronto

Os times duelaram apenas três vezes, com um triunfo para cada e um empate.

Veja o histórico dos jogos:

10/04/2013: Volta Redonda 1 x 0 Avaí (Copa do Brasil)

24/04/2013: Avaí 4 x 1 Volta Redonda (Copa do Brasil)

17/06/2025: Volta Redonda 1 x 1 Avaí (Série B)

Estatísticas

Avaí no campeonato

11ª posição

10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas

36 gols marcados

33 gols sofridos

Volta Redonda no campeonato

17ª posição

7 vitórias, 10 empates 13 derrotas

19 gols marcados

31 gols sofridos

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber.



Técnico: Jair Ventura

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson, Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau.



Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

Sávio Pereira Sampaio será o árbitro do confronto, com Leila Naiara Moreira da Cruz e Renato Gomes Tolentino como assistentes. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro fica no comando do VAR.

Próximo jogo Avaí

Athletico-PR x Avaí | Série B



Data e horário: 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília)



Local: Ligga Arena

Próximo jogo Volta Redonda

Volta Redonda x Atlético-GO | Série B



Data e horário: 13 de outubro, às 19h00 (de Brasília)



Local: Estádio Raulino de Oliveira

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X VOLTA REDONDA

Competição: Campeonato Brasileiro Série B



Local: Estádio da Ressacada



Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 21h00 (de Brasília)



Transmissão: Disney+