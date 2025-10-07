Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Sport, na Arena MRV. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam os times?
Com 29 pontos, o Atlético-MG ocupa a 15ª colocação. Nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu apenas dois triunfos. Já o Sport é o lanterna, com apenas 16 pontos. Em seu último confronto, o time rubro-negro empatou com o Cruzeiro.
Histórico de confronto
Os times duelaram 24 vezes, com 24 vitórias do Atlético-MG, 20 empates e 12 triunfos do Sport. Nos últimos cinco confrontos, o Atlético mostrou superioridade, vencendo quatro deles.
Veja o histórico dos últimos cinco jogos:
- 21/02/2021: Sport 0 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)
- 06/06/2021: Sport 2 x 3 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)
- 18/09/2021: Atlético-MG 3 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro)
- 30/04/2024: Atlético-MG 2 x 0 Sport (Copa do Brasil)
- 22/05/2024: Sport 1 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil)
Estatísticas
Atlético-MG no campeonato
- 15ª posição
- 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas
- 22 gols marcados
- 29 gols sofridos
Sport no campeonato
- 20ª posição
- 2 vitórias, 10 empates 13 derrotas
- 19 gols marcados
- 38 gols sofridos
Prováveis escalações
Atlético-MG: Éverson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Hulk.
Técnico: Jorge Sampaoli
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.
Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem
Alex Gomes Stefano será o árbitro do confronto, com Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Alex Sandro Quadros Thome como assistentes. Daniel Nobre Bins fica no comando do VAR.
Próximo jogo Atlético-MG
Atlético-MG x Cruzeiro | Brasileirão
Data e horário: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV
Próximo jogo Sport
Sport x Ceará | Brasileirão
Data e horário: 15 de outubro, às 20h00 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG X SPORT RECIFE
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Arena MRV
Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h00 (de Brasília)
Transmissão: Premiere