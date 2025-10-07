Topo

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

07/10/2025 20h00

Em duelo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Sport, na Arena MRV. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

Com 29 pontos, o Atlético-MG ocupa a 15ª colocação. Nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu apenas dois triunfos. Já o Sport é o lanterna, com apenas 16 pontos. Em seu último confronto, o time rubro-negro empatou com o Cruzeiro.

Histórico de confronto

Os times duelaram 24 vezes, com 24 vitórias do Atlético-MG, 20 empates e 12 triunfos do Sport. Nos últimos cinco confrontos, o Atlético mostrou superioridade, vencendo quatro deles.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

  • 21/02/2021: Sport 0 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

  • 06/06/2021: Sport 2 x 3 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

  • 18/09/2021: Atlético-MG 3 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro)

  • 30/04/2024: Atlético-MG 2 x 0 Sport (Copa do Brasil)

  • 22/05/2024: Sport 1 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil)

Estatísticas

Atlético-MG no campeonato

  • 15ª posição

  • 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas

  • 22 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Sport no campeonato

  • 20ª posição

  • 2 vitórias, 10 empates 13 derrotas

  • 19 gols marcados

  • 38 gols sofridos

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Ruan Tressoldi, Lyanco e Vitor Hugo; Natanael, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Hulk.

Técnico: Jorge Sampaoli

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik.

Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Alex Gomes Stefano será o árbitro do confronto, com Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Alex Sandro Quadros Thome como assistentes. Daniel Nobre Bins fica no comando do VAR.

Próximo jogo Atlético-MG

Atlético-MG x Cruzeiro | Brasileirão

Data e horário: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV

Próximo jogo Sport

Sport x Ceará | Brasileirão

Data e horário: 15 de outubro, às 20h00 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SPORT RECIFE

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV

Data: 08 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

