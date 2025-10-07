Atlético-MG encerra preparação para pegar o Sport com novidade

Comandados pelo técnico Jorge Sampaoli, os jogadores do Atlético-MG realizaram nesta terça-feira a última atividade na Cidade do Galo antes do duelo contra o Sport, pelo Brasileiro. Para o jogo desta quarta-feira, a equipe mineira terá um importante reforço.

Trata-se de Lyanco, que cumpriu suspensão automática durante a partida contra o Fluminense no último sábado e estará disponível para enfrentar o Sport.

Preparação finalizada! ?? Amanhã o desafio é diante do Sport! Vamos juntos, Massa: https://t.co/dYgHtuqopZ ??? pic.twitter.com/J1PWqMTfdv ? Atlético (@Atletico) October 7, 2025

Como foi o treino

O elenco iniciou as atividades com um treinamento tático com foco na partida contra a equipe de Recife. Em seguida, os atletas fizeram um trabalho de finalizações.

Desfalques

Convocados pelas suas respectivas seleções nacionais, Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Román estarão ausentes. Além deles, Cuello, Alexander, Júnior Santos e Patrick, todos entregues ao DM, também desfalcam o Galo.

Resposta em meio às cobranças

Contra o Sport, o Atlético-MG precisa dar uma resposta após uma dura derrota para o Fluminense por 3 a 0 e cobranças internas. Nesta segunda-feira, membros da cúpula do clube estiveram na Cidade do Galo para conversar com o elenco e comissão técnica para exigir e incentivá-los na luta por melhores resultados.

Agenda do Atlético-MG

Próximos jogos

Jogo: Atlético-MG x Sport

Atlético-MG x Sport Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

08/10 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG