Atlético-MG encerra preparação para pegar o Sport com novidade

07/10/2025 16h52

Comandados pelo técnico Jorge Sampaoli, os jogadores do Atlético-MG realizaram nesta terça-feira a última atividade na Cidade do Galo antes do duelo contra o Sport, pelo Brasileiro. Para o jogo desta quarta-feira, a equipe mineira terá um importante reforço.

Trata-se de Lyanco, que cumpriu suspensão automática durante a partida contra o Fluminense no último sábado e estará disponível para enfrentar o Sport.

Como foi o treino

O elenco iniciou as atividades com um treinamento tático com foco na partida contra a equipe de Recife. Em seguida, os atletas fizeram um trabalho de finalizações.

Desfalques

Convocados pelas suas respectivas seleções nacionais, Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Román estarão ausentes. Além deles, Cuello, Alexander, Júnior Santos e Patrick, todos entregues ao DM, também desfalcam o Galo.

Resposta em meio às cobranças

Contra o Sport, o Atlético-MG precisa dar uma resposta após uma dura derrota para o Fluminense por 3 a 0 e cobranças internas. Nesta segunda-feira, membros da cúpula do clube estiveram na Cidade do Galo para conversar com o elenco e comissão técnica para exigir e incentivá-los na luta por melhores resultados.

Agenda do Atlético-MG

Próximos jogos

  • Jogo: Atlético-MG x Sport

  • Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

  • Jogo: Atlético-MG x Cruzeiro

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG

