Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo
Goiás e CRB entram em campo hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Goiás vem de três empates consecutivos, o que o fez perder a liderança da Série B. O Esmeraldino empatou em 0 a 0 com o Volta Redonda na rodada passada.
Já o CRB quer a vitória para se aproximar do G4 do torneio. A equipe alagoana vem de vitória por 1 a 0 diante do Avaí.
Goiás x CRB -- Série B
- Data e hora: 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)