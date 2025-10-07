Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Goiás e CRB entram em campo hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Goiás vem de três empates consecutivos, o que o fez perder a liderança da Série B. O Esmeraldino empatou em 0 a 0 com o Volta Redonda na rodada passada.

Já o CRB quer a vitória para se aproximar do G4 do torneio. A equipe alagoana vem de vitória por 1 a 0 diante do Avaí.

Goiás x CRB -- Série B