Topo

Esporte

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Jogadores do Goiás em jogo da Série B do Brasileiro - Divulgação/Goiás
Jogadores do Goiás em jogo da Série B do Brasileiro Imagem: Divulgação/Goiás
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

07/10/2025 20h00

Goiás e CRB entram em campo hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Preparador do Corinthians vai ao STJD por ofensa a juiz: 'Dá o c* pra eles'

Bruno Henrique, do Flamengo, vai à audiência da Conmebol por atos obscenos

Samuel Lino vai da seleção a alvo de protesto em só dois meses de Flamengo

O Goiás vem de três empates consecutivos, o que o fez perder a liderança da Série B. O Esmeraldino empatou em 0 a 0 com o Volta Redonda na rodada passada.

Já o CRB quer a vitória para se aproximar do G4 do torneio. A equipe alagoana vem de vitória por 1 a 0 diante do Avaí.

Goiás x CRB -- Série B

  • Data e hora: 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conhecem grupos da Copinha feminina; confira

John pensou que convocação era trote: "Não acreditei"

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo