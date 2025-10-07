Às vésperas do Mr. Olympia, bodybuilder Marcello Horse revela passado nas lutas

Com milhões de seguidores nas redes sociais e uma trajetória de ascensão no esporte, o paulista Marcello de Angelis é uma das grandes apostas do bodybuilding nacional na atualidade. Prestes a competir pela primeira vez na categoria Classic Physique no Mr. Olympia - maior evento de fisiculturismo do planeta -, 'Horse MD', como ficou conhecido, conversou com exclusividade com a equipe de reportagem da Ag Fight e fez uma revelação inesperada.

Isso porque, aparentemente, a musculação não foi a porta de entrada para o atleta no esporte. De acordo com o próprio Marcello Horse, antes do fisiculturismo, ele se aventurou no mundo das lutas, particularmente no muay thai - arte marcial tailandesa na qual o bodybuilder chegou a treinar por cerca de cinco anos de sua vida.

"Comecei na musculação porque eu era da luta antes. Eu vim da luta e comecei a musculação para melhorar na luta. Melhorei tanto na musculação que parei com a luta e fui ser bodybuilder (risos)", contou Marcello, que ainda acompanha - mesmo que de longe - o mundo das lutas, e tem em Charles Do Bronx e Alex Poatan seus lutadores favoritos.

Treinos

Hoje, com a carreira de bodybuilder profissional como prioridade, Marcello Horse tem evitado participar de treinos de luta. Isto, no entanto, não o impede de "brincar" de vez em quando, como o próprio comentou.

"Quando eu parar de competir (no bodybuilding), talvez eu consiga desenvolver (na luta). Mas até faço umas brincadeiras de vez em quando, treino lá no (Lucas) Mineiro, com o pessoal da Maximus também. Mas, por conta dos treinos pesados e da minha rotina de fisiculturista, eu não posso intensificar muito um treino de luta porque acaba prejudicando minha parte de tendão, e aí eu não consigo desenvolver no treino de musculação", concluiu.

Mr. Olympia

Considerado como o maior evento de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2025 será realizado nesta semana, entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas (EUA). Uma das esperanças do Brasil no show, Marcello Horse entrará em ação no sábado (11), competindo na Classic Physique, categoria na qual o também brasileiro Ramon Dino é um dos favoritos ao título.

