Após problema com passaporte, Memphis se apresenta à seleção da Holanda

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, resolveu um problema com o seu passaporte e se apresentou à seleção da Holanda nesta terça-feira. A Laranja Mecânica se prepara para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador deveria ter embarcado na noite do último domingo, mas alegou ter tido o seu passaporte roubado e, portanto, foi impedido de deixar o Brasil. Com o problema solucionado, Memphis foi autorizado a viajar e já se encontra com a delegação neerlandesa.

Ele mesmo fez uma publicação em suas redes sociais registrando sua chegada à sede da seleção holandesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

Recuperado de lesão

Principal artilheiro da história da seleção da Holanda, Memphis Depay acabou de se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa direita.

O atleta ficou cerca de três semanas entregue ao departamento médico e voltou aos gramados no último sábado, entrando no segundo tempo da vitória do Corinthians sobre o Mirassol, por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Auxiliar e filho de Dorival Júnior, Lucas Silvestre revelou que a comissão técnica do clube mantém contato com a Laranja Mecânica para evitar futuros problemas físicos.

Próximos compromissos

A Holanda de Memphis Depay disputará dois compromissos pelas Eliminatórias nesta data Fifa de outubro. Primeiro, a equipe encara Malta, nesta quinta-feira, fora de casa, às 15h45 (de Brasília). Depois, no domingo, a seleção recebe a Finlândia, às 13h, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.

A Holanda soma dez pontos após quatro partidas no Grupo G, empatada com a Polônia. Porém, a seleção polonesa disputou um jogo a mais.