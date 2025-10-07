Após falas de Boto sobre polêmicas no Choque-Rei, internet relembra acusações de Textor

Após as declarações de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, as redes sociais relembraram as acusações feitas pelo norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. No último domingo, o dirigente do Rubro-negro criticou a arbitragem da partida entre Palmeiras e São Paulo.

"Tudo o que se passa em outros campos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, com o presidente, com o presidente da Comissão de Arbitragem, mas continua igual. O que acontece deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira (contra o Cruzeiro) teve como prêmio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Eu não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Uns apitam de uma maneira para um time e de outra para outro", disse José Boto após a derrota do Flamengo diante do Bahia.

Polêmicas em Palmeiras x São Paulo

Neste domingo, no Morumbis, depois de sair perdendo por 2 a 0, o Palmeiras virou o jogo e venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 2. No entanto, o Tricolor Paulista reclamou muito das decisões da arbitragem em dois lances capitais da partida: um possível pênalti de Allan em Gonzalo Tapia e a possível expulsão de Andreas Pereira por uma solada em Marcos Antônio.

Mais tarde, na Arena Fonte Nova, o Flamengo perdeu para o Bahia por 1 a 0 e viu o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm 55 pontos conquistados, mas a equipe do técnico Abel Ferreira leva vantagem no número de vitórias (17 contra 16) e ainda tem um jogo a menos em relação aos cariocas.

Acusações de John Textor em 2023

No dia 1° de novembro de 2023, o líder Botafogo recebeu o Palmeiras, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ir para o intervalo perdendo por 3 a 0, o Verdão buscou um empate improvável e venceu por 4 a 3, com um gol no último lance dos acréscimos.

Depois do jogo, John Textor criticou a arbitragem da partida e citou uma corrupção no Campeonato Brasileiro. Na sequência daquela edição do Brasileirão, o Botafogo não voltou a vencer e o Palmeiras rumou para o título.

Em 2024, o norte-americano seguiu fazendo acusações contra o Palmeiras e citou um suposto favorecimento para que o clube paulista fosse campeão Brasileiro em 2022 e em 2023. No entanto, Textor nunca apresentou provas concretas para comprovar suas alegações.

No mês de março do ano passado, o Palmeiras entrou na justiça contra o dono da SAF do Botafogo. Nesse período, Textor e Leila Pereira, presidente do Verdão, trocaram farpas publicamente. A mandatária do clube paulista chegou a dizer que o norte-americano é "a vergonha do futebol brasileiro".

Em fevereiro de 2025, John Textor e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entraram em acordo para encerrar o processo em relação às acusações feitas pelo dirigente. O norte-americano foi condenado a pagar R$ 1 milhão ao STJD.

Palmeiras responde em nota

Na noite desta quarta-feira, em nota oficial, o Palmeiras criticou a "pressão descomunal" feita pelo São Paulo e outros clubes, após a vitória no Choque-Rei, e apontou lances em que o Verdão também teria sido prejudicado no clássico.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição", escreveu o Palmeiras.

O clube ainda considerou "demasiado cômodo" creditar a vitória no clássico apenas na conta da arbitragem e destacou os três gols anotados em um intervalo de 19 minutos no segundo tempo, para virar o jogo.