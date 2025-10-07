Topo

Após derrota, Santos fecha rodada com 30% de chance de rebaixamento

07/10/2025 14h24

A situação do Santos no Campeonato Brasileiro segue delicada. O time praiano perdeu para o Ceará no último sábado, por 3 a 0, amargou o terceiro jogo seguido sem vencer e viu a chance de ser rebaixado à Série B aumentar.

Segundo levantamento feito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Peixe fechou a 27ª rodada com 30.1% de chance de queda. O número é quase o dobro do registrado após o clássico contra o São Paulo, pela 24ª rodada, que marcou a última vitória da equipe. A possibilidade de rebaixamento naquele momento era de 15.8%.

Vale lembrar que o Santos tem um jogo a menos. O clássico contra o Palmeiras, pela 13ª rodada, foi adiado. A CBF ainda não determinou a data do embate, que tem mando do Peixe.

Situação na tabela

O clube da Vila Belmiro aparece na 16ª colocação, com 28 pontos, e é o time fora do Z4 com maior probabilidade de queda. O Atlético-MG, por exemplo, ocupa a 15ª posição, com um ponto a mais, e possui 13.7%. Vale destacar que o Galo tem um jogo a menos em relação ao Santos.

Chances de rebaixamento

  • Santos -30.1%

  • Fortaleza - 71.5%

  • Vitória - 77.6%

  • Juventude - 81.3%

  • Sport - 97.3%

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

