Topo

Esporte

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

07/10/2025 20h00

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se manifestou sobre os gastos suspeitos no cartão corporativo do clube durante sua última gestão, entre 2018 e 2020. Na semana passada, a Comissão de Justiça do Timão identificou cerca de R$ 190 mil em despesas duvidosas e convocou os ex-diretores que, à época, tinham a responsabilidade de fiscalizar o uso do cartão, para prestar esclarecimentos.

O órgão listou, a princípio, 50 despesas, com identificação de locais e valores que, somados, chegam a R$ 190.523,54. Entre as principais cobranças separadas e revistas pela Comissão, estão despesas com hospitais, clínicas e farmácias, em lojas de móveis e eletrônicos, além de custos com uma empresa de taxi aéreo e centros automotivos.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com Andrés Sanchez e pediu um posicionamento. O ex-presidente enviou uma nota à reportagem, através do advogado Fernando José da Costa.

No comunicado, ele alega que já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Além disso, Andrés defende que o cartão foi utilizado "em benefício institucional" do Corinthians, inclusive para a "aquisição de presentes e despesas de representação". Veja a nota abaixo, na íntegra:

"O advogado Fernando José da Costa informa que Andrés Sanchez já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público acerca da utilização do cartão corporativo, que à época não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Conforme esclarecido, o cartão sempre foi utilizado em benefício institucional do clube, inclusive para a aquisição de presentes e despesas de representação, sendo certo que todas as contas foram devidamente aprovadas pelos órgãos competentes".

(Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O Corinthians informou, há cerca de duas semanas, que concluiu a entrega dos documentos sigilosos solicitados pelo MP. O clube se coloca à disposição das autoridades, mas teme vazamentos e reforça o cuidado para não expor ainda mais a imagem de instituição.

Além das supostas despesas pessoais, o MP também abriu investigação para apurar uma possível ligação do clube com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)motivada pelo depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do CD do Corinthians, colhido pelo órgão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Rival do Flamengo na Libertadores, Racing sofre com lesões no Argentino