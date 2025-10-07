Topo

Ana Candiotto e Luiza Fullana confirmadas no Rio Ladies Open; veja a lista completa

07/10/2025 19h38

As tenistas Ana Candiotto e Luiza Fullana estão confirmadas no Rio Ladies Open, o WTA do Rio de Janeiro, que será disputado entre os dias 12 e 19 de outubro, na Techset Academy, na Barra da Tijuca. O evento oferece US$ 115 mil (R$ 615 mil, na cotação atual) em premiação e 125 pontos no ranking mundial da WTA, marcando o retorno do circuito feminino à capital carioca após quase uma década.

As duas brasileiras receberam convites (wild cards) da organização e se juntam a Laura Pigossi, medalhista olímpica de bronze nas duplas em Tóquio 2021, e Carol Meligeni, formando agora quatro representantes nacionais na chave de simples do torneio disputado sobre o saibro.

Aos 21 anos, Candiotto vive uma de suas melhores fases, após alcançar a segunda rodada no WTA de São Paulo e a semifinal no ITF W35 de Curitiba: "Muito feliz em confirmar minha presença no Rio Ladies Open. Será uma ótima experiência disputar meu segundo WTA este ano e o terceiro da carreira. Vai me trazer muita confiança e energia para o restante da temporada".


Já Fullana, atual número 632 do mundo, também celebrou a oportunidade: "Estou muito empolgada por essa chance de jogar o Rio Ladies Open. Agradeço o convite, tenho me preparado mentalmente, fisicamente e nas quadras nessas últimas semanas. Acho que vai ser uma experiência incrível".

A principal favorita será a argentina Solana Sierra, 72ª do mundo, que fez história para o tênis argentino ao furar o qualifying e atingir as oitavas de final em Wimbledon. Ela bateu pelo caminho a favorita britânica Katie Boulter. A tenista ainda furou os qualies de Roland Garros e Cincinnati, dois dos maiores eventos do planeta. A egípcia Mayar Sherif, 100ª colocada, será a segunda favorita, seguida pela húngara Panna Udvardy.

A italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros em 2022 e quartas de final em 2020, precisou desistir do evento por conta de uma lesão sofrida durante os treinamentos da última semana.

Veja a lista do Rio Ladies Open


1 - SOLANA SIERRA (ARG) 72

2 - MAYAR SHERIF (EGY) 100

3 - PANNA UDVARDY (HUN) 113

4 - SIMONA WALTERT (SUI) 117

5 - JULIA GRABHER (AUT) 122

6 - LEYRE ROMERO GORMAZ (ESP) 127

7 - MARTINA TREVISAN (ITA) 127 SR

8 - MARIA LOURDES CARLE (ARG) 129

9 - SINJA KRAUS (AUT) 133

10 - MAJA CHWALINSKA (POL) 135

11 - OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UCR) 163

12  - JULIA RIERA (ARG) 171

13  - POLONA HERCOG (SLO) 171 SR

14 - LAURA PIGOSSI (BRA) 180

15 - CAROLE MONNET (FRA) 200

16 - TARA WUERTH  (ALE)  218

17 - IRENE BURILLO (ESP) 221

18 - EVA VEDDER (HOL) 223

19 - MIRIAM BULGARU (ROM) 232

20 - CAROLINA ALVES (BRA) 237

21 - SADA NAHIMANA (BRI) 245

22 - EKATERINE GORGODZE (GEO) 248

23 - NICOLE FOSSA HUERGO (ITA) 250

23 - Ana Candiotto (BRA) - wildcard (convite)

24 - Luiza Fullana (BRA) - wildcard (convite)

