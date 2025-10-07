'Sabe o sentimento', diz amigo de arquibancada de herói do Vasco

"Quando você fizer gol, eu vou estar aqui cantando essa, valeu?". Essas foram as palavras ditas por Arthur Pessoa para GB no dia 3 de julho de 2024 na arquibancada de São Januário. Um ano e três meses depois, o torcedor estava lá novamente, mas para ser testemunha ocular de sua própria profecia, vendo o amigo de 20 anos entrar aos 42 minutos do segundo tempo e fazer, aos 52, o gol que deu o triunfo do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória. Ambos os momentos foram filmados pelo vascaíno em registros que agora viralizaram.

Início da amizade foi inusitado

Arthur abraça GB na arquibancada de São Januário durante jogo do Vasco Imagem: Arquivo pessoal

Arthur Pessoa iniciou a amizade com GB há cerca de três anos, justamente na arquibancada de São Januário. O atacante ainda estava no sub-17 e, quando a agenda permitia, frequentava os jogos no mesmo local que o torcedor: na altura da pilastra 25, na curva onde tradicionalmente fica a "Força Jovem", maior organizada do clube.

Minha amizade com o GB foi muito engaçada. Nos conhecemos em São Januário, ali mesmo onde a gente aparece nos vídeos. Ele é amigo de uns amigos meus. Foi um jogo do Carioca, da fase de grupos, e eu não sabia que ele era jogador do Vasco. Achava que ele era torcedor comum igual a mim, fanático, porque ele torcia igual a mim, como torcedor mesmo. Tivemos uma aproximação muito rápida, parecia que já nos conhecíamos há muito tempo. Aí peguei o Instagram e vi que jogava no Vasco (risos)

Arthur Pessoa, amigo de GB

Vídeo que viralizou revela dia em que GB decidiu se afastar da arquibancada

GB (em vermelho) ao lado de Arthur e os demais amigos da "pilastra 25" de São Januário em jogo do Vasco Imagem: Arquivo pessoal

Num dos vídeos de Arthur que agora viralizaram, Arthur Pessoa abraça GB e diz: "último jogo do GB aqui". Sorridente, o atacante confirma e responde: "Meu último jogo, rapaziada. Eu amo muito esse moleque", antes de abraçar seu amigo.

Segundo Arthur, o diálogo representava o momento em que GB decidiu se afastar da arquibancada pois havia começado a treinar entre os profissionais e já era reconhecido como uma promessa das divisões de base do Vasco.

Ele falou que ia começar a treinar no profissional, que queria focar mais na oportunidade e que agora ele já tinha mais visibilidade na arquibancada. Foi no dia 3 de julho de 2024, na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza (pelo Brasileiro)

Arthur Pessoa, amigo de GB

GB apontou para local de seus amigos na comemoração: "Ele sabe que a gente fica ali"

Após fazer gol da vitória, GB aponta para local da arquibancada onde já assistiu muitos jogos do Vasco com os amigos Imagem: Lucas Almeida

Arthur Pessoa profetizou, mas admite que o gol do último domingo que ele previu foi com doses de emoção muito maiores do que imaginava:

Foi muito mais emocionante do que eu pensava. Não imaginava que o gol do GB seria assim. O jogo ficou pegado, estava 3 a 3, e aí vi o GB entrar e falei: 'ele vai fazer o gol da vitória'. Quando ele faz, é muita loucura (risos)

Arthur Pessoa, amigo de GB

Na comemoração, GB correu e apontou justamente para o local onde viveu tantas emoções ao lado de Arthur e dos outros amigos: a pilastra 25 da arquibancada de São Januário.