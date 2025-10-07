América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

América-MG e Vila Nova protagonizam um duelo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Independência.

Onde assistir América-MG x Vila Nova ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Como o América-MG chega ao confronto

Embalado com duas vitórias, o América-MG finalmente abriu vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe é a 14ª colocada com 36 pontos, seis de diferença para o Z4.

Quarta-feira é dia de vestir o manto do Coelhão! ?? O América encara o Vila Nova, às 21h30, e a força da torcida faz toda diferença. Bora juntos por mais uma vitória no Indepa! ? Quem vai estar presente? pic.twitter.com/Y9OiRMGxzW ? América FC (@AmericaFC1912) October 6, 2025

Como o Vila Nova chega ao confronto

O Vila Nova, por sua vez, vem de oito partidas sem vencer e, com 39 pontos, ocupa o 13º lugar. Em caso de derrota, a equipe será superada pelo próprio América-MG na tabela.

Histórico de confronto entre América-MG x Vila Nova

As equipes já protagonizaram 24 duelos, com 14 vitórias do América-MG e cinco do Vila Nova, além de outros cinco empates.

Estatísticas na Série B

América-MG

10 vitórias, seis empates e 14 derrotas

32 gols marcados

36 gols sofridos

Artilheiro: Willian Bigode (oito gols)

Vila Nova

10 vitórias, nove empates e 11 derrotas

30 gols marcados

32 gols sofridos

Artilheiros: Gabriel Poveda e Júnior Todinho (cinco gols cada)

Prováveis escalações

Provável escalação América-MG

Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Willian Bigode e Fabinho



Técnico: Alberto Valentim

Provável escalação Vila Nova

Halls; Formiga, Walisson Maia, Tiago e Pedro Romano; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede



Técnico: Umberto Louzer

Arbitragem de América-MG x Vila Nova

Árbitro: Léo Simão Holanda

Léo Simão Holanda Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Yuri Rodrigues Cunha

Anderson da Silva Rodrigues e Yuri Rodrigues Cunha VAR: Braulio da Silva Machado

Ficha técnica

Jogo: América-MG x Vila Nova



Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)



Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro



Local: Arena Independência, em Belo Horizonto-MG



Onde Assistir: Disney+