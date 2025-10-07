Topo

Esporte

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

07/10/2025 20h00

América-MG e Vila Nova protagonizam um duelo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Independência.

Onde assistir América-MG x Vila Nova ao vivo?

A partida terá transmissão do Disney+.

Como o América-MG chega ao confronto

Embalado com duas vitórias, o América-MG finalmente abriu vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe é a 14ª colocada com 36 pontos, seis de diferença para o Z4.

Como o Vila Nova chega ao confronto

O Vila Nova, por sua vez, vem de oito partidas sem vencer e, com 39 pontos, ocupa o 13º lugar. Em caso de derrota, a equipe será superada pelo próprio América-MG na tabela.

Histórico de confronto entre América-MG x Vila Nova

As equipes já protagonizaram 24 duelos, com 14 vitórias do América-MG e cinco do Vila Nova, além de outros cinco empates.

Estatísticas na Série B

América-MG

  • 10 vitórias, seis empates e 14 derrotas

  • 32 gols marcados 

  • 36 gols sofridos

  • Artilheiro: Willian Bigode (oito gols) 

Vila Nova

  • 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas

  • 30 gols marcados

  • 32 gols sofridos

  • Artilheiros: Gabriel Poveda e Júnior Todinho (cinco gols cada)

Prováveis escalações

Provável escalação América-MG

Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Willian Bigode e Fabinho

Técnico: Alberto Valentim

Provável escalação Vila Nova

Halls; Formiga, Walisson Maia, Tiago e Pedro Romano; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede

Técnico: Umberto Louzer

Arbitragem de América-MG x Vila Nova

  • Árbitro: Léo Simão Holanda

  • Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Yuri Rodrigues Cunha

  • VAR: Braulio da Silva Machado

Ficha técnica 

Jogo: América-MG x Vila Nova

Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Independência, em Belo Horizonto-MG

Onde Assistir: Disney+

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Confusão e ofensas marcam a nova luta principal do Fight Music Show 7

John destaca trajetória de superação e celebra primeira convocação para a Seleção

Mirassol x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Andrés se posiciona sobre gasto de R$ 190 mil no Corinthians: "Benefício institucional"

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Cuiabá x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Assistir Goiás x CRB ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

Rival do Flamengo na Libertadores, Racing sofre com lesões no Argentino