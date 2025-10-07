América-MG x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
América-MG e Vila Nova protagonizam um duelo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Independência.
Onde assistir América-MG x Vila Nova ao vivo?
A partida terá transmissão do Disney+.
Como o América-MG chega ao confronto
Embalado com duas vitórias, o América-MG finalmente abriu vantagem sobre a zona de rebaixamento. A equipe é a 14ª colocada com 36 pontos, seis de diferença para o Z4.
Como o Vila Nova chega ao confronto
O Vila Nova, por sua vez, vem de oito partidas sem vencer e, com 39 pontos, ocupa o 13º lugar. Em caso de derrota, a equipe será superada pelo próprio América-MG na tabela.
Histórico de confronto entre América-MG x Vila Nova
As equipes já protagonizaram 24 duelos, com 14 vitórias do América-MG e cinco do Vila Nova, além de outros cinco empates.
Estatísticas na Série B
América-MG
- 10 vitórias, seis empates e 14 derrotas
- 32 gols marcados
- 36 gols sofridos
- Artilheiro: Willian Bigode (oito gols)
Vila Nova
- 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas
- 30 gols marcados
- 32 gols sofridos
- Artilheiros: Gabriel Poveda e Júnior Todinho (cinco gols cada)
Prováveis escalações
Provável escalação América-MG
Gustavo; Maguinho, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza; Willian Bigode e Fabinho
Técnico: Alberto Valentim
Provável escalação Vila Nova
Halls; Formiga, Walisson Maia, Tiago e Pedro Romano; Ralf, João Vieira e Igor Henrique; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede
Técnico: Umberto Louzer
Arbitragem de América-MG x Vila Nova
- Árbitro: Léo Simão Holanda
- Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Yuri Rodrigues Cunha
- VAR: Braulio da Silva Machado
Ficha técnica
Jogo: América-MG x Vila Nova
Data e horário: 08/10 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Independência, em Belo Horizonto-MG
Onde Assistir: Disney+