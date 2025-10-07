Amazonas reage no 2º tempo, vira sobre o Criciúma e ganha fôlego na Série B
O Amazonas conseguiu um grande fôlego na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na abertura da 31ª rodada, o time manauara foi para o intervalo com a derrota parcial de 1 a 0, mas reagiu no segundo tempo a ponto de conquistar virada por 2 a 1 sobre o Criciúma, já na reta final, nesta terça-feira, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).
Com gols de Kevin Ramirez e Henrique Almeida, o Amazonas chegou a 31 pontos e melhorou sua situação na briga contra o rebaixamento. Já o Criciúma chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer, estacionado nos 50 pontos e agora tem seu posto no grupo de acesso ameaçado pela Chapecoense.
O confronto começou ruim para o Amazonas, que perdeu o zagueiro Iverton lesionado com menos de cinco minutos. Apesar do baque, o time manauara teve a primeira chance, em chute de Castrillón, de fora da área. O Criciúma começou a partida mais cauteloso, fechando os espaços e buscando construir desde a linha defensiva.
Aos poucos, foi conseguindo conquistar terreno e ter mais a posse de bola. Diego Gonçalves recebeu livre na área, mas mandou para fora. O Amazonas respondeu com Fabiano, mas Castán tirou em cima da linha. Até que aos 45, o Criciúma foi efetivo. Em bela trama, Felipinho cruzou rasteiro e Jean Carlos escorou para abrir o placar.
O Amazonas voltou mais ligado para o segundo tempo. Com boas trocas de passes, foi envolvendo a defesa catarinense e chegou ao empate aos 12. Kevin começou a jogada, tocou para Diego Torres, que devolveu para o atacante bater firme e marcar. Após o gol, o Criciúma voltou a fechar os espaços e diminuir o ímpeto mandante.
Por pouco não voltou à frente do placar, mas Diego Gonçalves parou em grande defesa de Zé Carlos. Com mais mudanças, o time da casa voltou a subir o tom e ocupar o campo ofensivo. Até que a pressão surtiu efeito aos 40, quando Henrique Almeida recebeu na área, girou e bateu tirando do goleiro para dar a virada ao Amazonas.
A dupla volta a campo no domingo, às 18h30, pela 32ª rodada. O Criciúma atua em casa, no Estádio Heriberto Hülse, diante do América-MG, em Criciúma (SC), enquanto o Amazonas visita o Vila Nova, como visitante, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).
FICHA TÉCNICA
AMAZONAS 2 X 1 CRICIÚMA
AMAZONAS - Zé Carlos; Castrillón (Rafael Tavares), Iverton (Guilherme Xavier), Alvariño e Fabiano (Hanner Rojas); Erick Varão, Domingos (Luan Silva) e Léo Coelho; Kevin Ramírez (Kiko), Henrique Almeida e Diego Torres. Técnico: Márcio Zanardi.
CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Lucas Dias, Luciano Castán e Felipinho (Léo Maná); Léo Naldi, Gui Lobo (Matheus Trindade), Jean Carlos (Juninho) e Luiz Henrique; Diego Gonçalves (Thales) e Borasi (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Jean Carlos, aos 45 minutos do primeiro tempo. Kevin Ramírez, aos 12, Henrique Almeida, aos 40 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Henrique Almeida, Domingos, Kevin Ramírez, Borasi, Felipinho, Lucas Dias, Léo Maná, Thales e Luciano Castán.
ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).