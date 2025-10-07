Alex Poatan volta a se aproximar do top 5 do ranking peso-por-peso do UFC

De volta ao trono da categoria meio-pesado (93 kg) após nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no último sábado (4), Alex Pereira foi recompensado na mais nova atualização dos rankings da organização. Na tabela de classificação peso-por-peso, que engloba os principais atletas do Ultimate independentemente da divisão em que competem, 'Poatan' voltou a se aproximar do top 5.

Ex-top 3 do ranking peso-por-peso, o brasileiro havia perdido protagonismo na lista depois de perder o cinturão até 93 kg em março deste ano. Agora, com o título recuperado, Alex Poatan subiu quatro posições e passa a ocupar o sexto lugar na tabela que classifica os melhores lutadores da liga - atrás somente do compatriota Alexandre Pantoja, dos russos Islam Makhachev e Khamzat Chimaev e dos georgianos Ilia Topuria e Merab Dvalishvili.

Yana em ascensão

Quem também brilhou no card do UFC 320 e subiu degraus importantes na última atualização dos rankings foi Yana Santos. A russa, esposa do lutador brasileiro Thiago Marreta, ganhou cinco posições após sua vitória sobre Macy Chiasson no sábado e agora integra o top 5 da divisão feminina dos galos (61 kg).

Macapá no ranking

Houve também mudanças que envolveram lutadores que sequer entraram em ação no último final de semana, como foi o caso do brasileiro Rafael Estevam. Vindo de três vitórias seguidas desde sua estreia no Ultimate, 'Macapá' agora fecha o top 15 do peso-mosca (57 kg), com a retirada de Ramazan Temirov da lista.

