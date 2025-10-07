A pedido do São Paulo, CBF busca autorização da FIFA para divulgar áudios do VAR do Choque-Rei

A Confederação Brasileira de Futebol busca uma autorização da FIFA para divulgar os áudios do VAR em lances específicos da partida entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu no último domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo solicitou a divulgação dos áudios em cinco lances polêmicos do Choque-Rei em que o clube entende ter havido erros significativos da arbitragem que prejudicaram a equipe no clássico contra o Palmeiras.

Pelo fato de o árbitro Ramon Abatti Abel não ter ido à cabine do VAR revisar nenhuma dessas jogadas, o áudio do árbitro de vídeo não deve ser divulgado, conforme regulamento da FIFA.

O lance mais questionado do clássico foi o suposto pênalti que deveria ser marcado a favor do São Paulo no primeiro tempo, quando o time já vencia o Palmeiras por 2 a 0. Na jogada, Tapia, que estava disputando a bola, é derrubado por Allan dentro da área, mas Ramon Abatti Abel mandou o jogo prosseguir.

O São Paulo também questiona uma dura entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, em um lance de dividida, entendendo que o jogador do Palmeiras deveria ter sido expulso.

Para os são-paulinos, houve falta em Gonzalo Tapia na origem da jogada que resultou no primeiro gol do Palmeiras, além de uma cotovelada e um pisão de Gustavo Gómez no atacante chileno em jogadas distintas.

Após o pênalti não marcado a favor do São Paulo ainda no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu dar a volta por cima na etapa complementar, marcou dois gols em quatro minutos para empatar o jogo e conseguiu a virada posteriormente para conquistar a polêmica vitória por 3 a 2 no Morumbis.