Zagueiro Félix Torres, do Corinthians, é convocado pelo Equador para amistosos
O zagueiro Félix Torres, do Corinthians, foi convocado para defender a seleção do Equador nos amistosos de outubro. O técnico Sebástian Becaccece divulgou a lista dos 28 atletas para os dois compromissos da equipe nesta data Fifa.
O Equador enfrenta, primeiro, a seleção dos Estados Unidos. A bola rola nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Q2 Stadium. Depois, visita o México, às 23h30 do dia 14 de outubro (terça-feira), no Estádio Akron.
Felix Torres, assim, deve desfalcar o Corinthians no clássico contra o Santos, marcado para o dia 15 de setembro (quarta-feira), por falta de tempo hábil para retornar ao Brasil.
Félix Torres, vale lembrar, não é titular do Corinthians. O defensor não entra em campo com a camisa do Timão desde o último dia 27 de agosto, quanto atuou por cerca de 25 minutos no jogo de ida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.
O Corinthians também teve outros três atletas convocados para esta data Fifa de outubro. São eles: o goleiro Hugo Souza (Seleção Brasileira) e os atacantes Memphis Depay (Holanda) e Romero (Paraguai).
Hugo Souza será baixa certa, uma vez que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O goleiro já seria ausência, uma vez que deve ser titular na partida contra a Coreia do Sul, no dia 14. Romero também deve ser desfalque, pois joga no mesmo dia. Memphis, por sua vez, deve voltar a tempo do clássico alvinegro.
Situação do Corinthians no Brasileirão
Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.
- Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)
Próximos jogos do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Corinthians x Atlético-MG (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 18 de outubro (sábado), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)