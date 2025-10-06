Zagueiro Félix Torres, do Corinthians, é convocado pelo Equador para amistosos

O zagueiro Félix Torres, do Corinthians, foi convocado para defender a seleção do Equador nos amistosos de outubro. O técnico Sebástian Becaccece divulgou a lista dos 28 atletas para os dois compromissos da equipe nesta data Fifa.

O Equador enfrenta, primeiro, a seleção dos Estados Unidos. A bola rola nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Q2 Stadium. Depois, visita o México, às 23h30 do dia 14 de outubro (terça-feira), no Estádio Akron.

Felix Torres, assim, deve desfalcar o Corinthians no clássico contra o Santos, marcado para o dia 15 de setembro (quarta-feira), por falta de tempo hábil para retornar ao Brasil.

FÉLIX TORRES CONVOCADO! ??3?? O zagueiro do Timão foi convocado para representar a seleção equatoriana em seus próximos amistosos contra Estados Unidos (??) e México (??), nos dias 10 e 14/10, respectivamente.#VaiCorinthians pic.twitter.com/1LMzndI3oq ? Corinthians (@Corinthians) October 6, 2025

Félix Torres, vale lembrar, não é titular do Corinthians. O defensor não entra em campo com a camisa do Timão desde o último dia 27 de agosto, quanto atuou por cerca de 25 minutos no jogo de ida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O Corinthians também teve outros três atletas convocados para esta data Fifa de outubro. São eles: o goleiro Hugo Souza (Seleção Brasileira) e os atacantes Memphis Depay (Holanda) e Romero (Paraguai).

Hugo Souza será baixa certa, uma vez que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O goleiro já seria ausência, uma vez que deve ser titular na partida contra a Coreia do Sul, no dia 14. Romero também deve ser desfalque, pois joga no mesmo dia. Memphis, por sua vez, deve voltar a tempo do clássico alvinegro.

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com o triunfo sobre o Mirassol, o Corinthians voltou a vencer após três rodadas no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos, e abriu uma distância maior da zona de rebaixamento - está a oito pontos do Vitória, primeiro time no Z4.

Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos conquistados (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)