Zagueiro do Botafogo, Kaio Pantaleão sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia

06/10/2025 20h25

Nesta segunda-feira, o Botafogo informou que o zagueiro Kaio Pantaleão sofreu ruptura do ligamento colateral medial, do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco medial do joelho esquerdo, e precisará passar por cirurgia. Com isso, o atleta não voltará a jogar nesta temporada e também deve perder o primeiro semestre da próxima, já que o prazo de recuperação estimado é de nove meses.

A grave lesão aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. Kaio se chocou com o goleiro Ronaldo e precisou ser substituído aos 35 minutos do segundo tempo.

Anunciado oficialmente em junho deste ano, o atleta rapidamente se firmou como titular do Botafogo. Até o momento, Kaio soma 15 partidas pelo clube.

Confira a nota oficial do Botafogo

"O atleta Kaio Pantaleão realizou exame de imagem que constatou ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial do joelho esquerdo. O tratamento é cirúrgico e a previsão de retorno será de nove meses a partir da realização do procedimento, ainda sem data definida. Desejamos força ao nosso zagueiro em todo processo de recuperação e retorno aos gramados".

