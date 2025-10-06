Topo

Vitinho passa por artroscopia no joelho e desfalca Corinthians no Brasileirão

06/10/2025 18h35

O técnico Dorival Júnior ganhou um problema para escalar o time do Corinthians nos próximos jogo do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Vitinho, submetido nesta segunda-feira a uma astroscopia no joelho direito.

"O atacante Vitinho foi submetido a uma artroscopia nesta segunda-feira para correção da lesão do menisco medial do joelho direito. A cirurgia foi realizada pelos médicos Dr. André Maurício Freitas e Dr. Erick Murata, no Hospital Sírio-Libanês", informou o clube em suas redes sociais.

"Vitinho ficará em repouso até quarta-feira e dará início aos trabalhos de recuperação com o departamento de fisioterapia do Corinthians na quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava", completou a nota.

Vitinho se machucou no segundo tempo do jogo com o Mirassol, no qual o Corinthians venceu por 3 a 0, sábado, na Neo Química Arena. O time de Parque ão Jorge só volta a jogar no dia 15, quando terá pela frente o clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

