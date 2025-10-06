Milly Lacombe: Problemas do São Paulo são maiores do que arbitragem ruim

O São Paulo foi prejudicado por erros da arbitragem no clássico contra o Palmeiras, mas tem problemas maiores para resolver, avaliou Milly Lacombe no UOL News.

O Tricolor reclamou de um pênalti não marcado em Tapia, pediu os áudios do VAR e criticou a falta de transparência da CBF. A comentarista destaca que o episódio reacende o debate sobre a confiança na arbitragem.

O problema não é a arbitragem. O problema é o que a gente espera da arbitragem. O VAR trouxe para dentro do futebol a perigosa ilusão de que o futebol pode existir sem erros. Ele não existe nesse lugar o futebol. O futebol comporta a dimensão do erro.

Eu diria: menos exagero, menos drama, menos escândalo, temos que melhorar a arbitragem, mas o São Paulo tem problemas maiores do que arbitragem ruim.

Milly Lacombe

