Uruguai convoca Torres e Martínez e aumenta desfalques do Palmeiras; Piquerez não é chamado

06/10/2025 11h53

O técnico Abel Ferreira continua perdendo jogadores para o importante compromisso com o Juventude, sábado, no Allianz Parque, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira, o atacante Facundo Torres foi convocado para os amistosos do Uruguai e aumenta a lista de desfalques. A boa notícia é que desta vez o lateral-esquerdo Piquerez foi preservado. Também chamado, o volante Emi Martínez já não jogaria por suspensão.

Marcelo Bielsa anunciou uma lista enxuta, com apenas 17 jogadores para os duelos da Data Fifa contra a República Dominicana, na sexta-feira, e o Uzbequistão, na segunda, ambos na Malásia, mas chamou os dois palmeirenses.

A convocação de Bielsa aumenta a dor de cabeça de Abel Ferreira, já que o treinador português não vai ter suas duas peças principais da frente: Vitor Roque levou o terceiro cartão amarelo - assim como Gustavo Gómez, para defender o Paraguai -, e Flaco López foi convocado pela Argentina.

Sem Facundo Torres, Allan deve iniciar diante do time de Caxias. A outra vaga será um mistério, pois o paraguaio Ramon Sosa, autor do gol decisivo da virada sobre o São Paulo (3 a 2), também defenderá o seu país. Luighi volta da seleção sub-20 e pode ser chamado de emergência.

Não tivesse suspenso, Emi Martínez seria o substituto natural de Aníbal Moreno, chamado para defender a Argentina ao lado do centroavante Flaco López. Vale lembrar que Lucas Evangelista passou por cirurgia e só volta em 2026, deixando o clube carente de primeiro volante.

Com tantos problemas, Andreas Pereira pode ser recuado para primeiro volante em uma escalação mais ousada, caso Abel Ferreira não queira improvisar um zagueiro no setor - conta com Murilo, Bruno Fuchs e Micael. A lista de 10 baixas ainda tem Khellven e Paulinho machucados.

