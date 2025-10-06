Trump vai comemorar aniversário de 80 anos com edição do UFC na Casa Branca

Donald Trump anunciou que a edição do UFC na Casa Branca será no dia 14 de junho de 2026, quando o presidente dos Estados Unidos celebra 80 anos. A data foi revelada durante discurso em Norfolk, na Virgínia, no domingo. Em agosto, o presidente do UFC, Dana White, confirmou o evento de artes marciais mistas na sede do poder americano, após pedido de Trump.

A princípio, o evento estava previsto para acontecer em 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, conforme havia indicado Casa Branca. No entanto, a data foi alterada para o dia em que Trump celebra 80 anos.

De acordo com o presidente dos Estados Unidos, a luta será realizada nos jardins da Casa Branca, sede do governo e residência presidencial americana. Em julho, quando falou sobre o evento pela primeira vez, Trump afirmou que o card deve receber de 20 a 25 mil pessoas, como parte da comemoração dos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos EUA.

Apesar do anúncio de Trump, o UFC ainda não confirmou a data para o evento. Além disso, ainda não há lutas confirmadas. No entanto, o ex-campeão das categorias peso-pena e peso-leve Conor McGregor já declarou que quer enfrentar o americano Michael Chandler no UFC no card principal. Outro que também já manifestou interesse em participar do evento é o brasileiro Alex Poatan, atual dono do cinturão dos meio-pesados e que deseja encarar o ex-campeão da categoria Jon Jones, que se aposentou em junho.

Desde a reeleição de Donald Trump, os laços de amizade com Dana White se estreitaram ainda mais. Em 2024, o presidente americano convidou o presidente do UFC para participar do discurso da vitória, após a eleição. Além disso, Trump é uma presença constante nos eventos do UFC nos Estados Unidos.