Torcedor é detido após ofensas racistas em jogo de vôlei

Um torcedor foi detido no último sábado após fazer ofensas racistas durante o duelo entre JF Vôlei e Montes Claros, em Juiz de Fora, pelo Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino.

Após ter sido detido, Cesar Bilheiro, de 68 anos, teve a liberdade provisória concedida por decisão de Daniel Reche da Motta, juiz da Vara Plantonista da Microrregião XXV, após avaliação inicial do caso.

O que aconteceu

O torcedor foi acusado de ter feito ofensas racistas a Walner Santos, técnico do Montes Claros. O jogo estava no terceiro set quando a comissão técnica começou a apontar para a arquibancada protestando contra as ofensas.

O duelo foi paralisado, e o homem foi retirado do Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. A diretoria do JF Vôlei pediu desculpas aos jogadores e à comissão técnica do Montes Claros.

Segundo a Polícia Civil, Cesar "foi ouvido por meio da Delegacia de Plantão do município, onde teve a prisão ratificada pelo crime de injúria racial". A liberdade provisória foi justificada pelo fato de não haver "indícios nos autos de que a liberdade do flagranteado ponha em risco a ordem pública, econômica, ou de que ele venha a embaraçar a instrução criminal e inviabilizar a aplicação da Lei Penal".

Os clubes e a federação mineira de vôlei se manifestaram sobre o episódio. O JV Vôlei disse que "repudia veementemente o ato de racismo", e o Montes Claros afirmou que "atitudes como essa são inaceitáveis e inadmissíveis em qualquer ambiente".

A Federação Mineira de Vôlei disse estar investigando o caso. A entidade apontou ainda que tomará as medidas cabíveis.

O UOL tentou contato com a defesa de Cesar Bilheiro, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso ele se manifeste.

Veja nota do Montes Claros

"O Montes Claros Vôlei vem a público manifestar total repúdio a um episódio de racismo ocorrido durante a partida contra Juiz de Fora, neste sábado (4), quando o nosso treinador, Walner Santos, foi alvo de insultos racistas proferidos por um torcedor na arquibancada.

Atitudes como essa são inaceitáveis e inadmissíveis em qualquer ambiente, principalmente no esporte, que deve ser espaço de respeito, inclusão e igualdade. Reafirmamos nosso apoio irrestrito ao técnico Walner, profissional exemplar e ser humano íntegro, que tem toda a confiança e solidariedade de nosso Clube.

Reconhecemos que a diretoria do Juiz de Fora realizou todo o protocolo. Acreditamos na seriedade e apoio do corpo diretivo do time juiz-forano. Não obstante, esperamos que a justiça seja feita, o envolvido seja punido e as medidas cabíveis sejam tomadas.

Racismo é crime, e não pode ser ignorado ou tratado com leveza.

Seguiremos firmes na luta por um esporte mais justo, humano e respeitoso".

Veja nota do JF Vôlei

"O JF Vôlei repudia veementemente o ato de racismo ocorrido na noite deste sábado (04), durante a partida entre JF Vôlei e Montes Claros, válida pelo Campeonato Mineiro, em Juiz de Fora.

Um torcedor supostamente proferiu injúrias raciais direcionadas à membros da equipe adversária. O autor foi imediatamente identificado e retirado do ginásio, com o jogo sendo paralisado e a Polícia Militar acionada para o devido registro e providências cabíveis.

O JF Vôlei não compactua com nenhuma forma de discriminação e se solidariza com os atletas e membros da equipe do Montes Claros Vôlei.

Reforçamos que racismo é crime. Seguiremos atuando para que o esporte continue sendo um espaço de respeito, diversidade e união".

Nota da Federação Mineira