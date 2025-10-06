Juca Kfouri: Todos dizem que o campeonato está manchado

As acusações de armação no Campeonato Brasileiro reaparecem ano a ano a cada erro crasso de arbitragem, mas não se sustentam, afirma Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo Juca, acusações de campeonatos "manchados" surgem quase todo ano, principalmente dos times que se sentem prejudicados, mas sem provas concretas de manipulação.

Eu recebo essas declarações como recebi em anos anteriores todas as declarações de quem não ganhou o campeonato ao dizer que o campeonato está manchado. Todos os Campeonatos Brasileiros anteriores estão manchados porque sempre os campeões em algum momento foram beneficiados pela arbitragem. Foram também prejudicados e isso não se lembra na hora em que se acusa de estar manchado.

Juca Kfouri

Infelizmente no Brasil a gente tem motivos suficientes para acreditar até em teorias da conspiração. Tantos são os escândalos de arbitragem que aconteceram no futebol brasileiro mas também aconteceram no italiano, no português e em geral pelo mundo afora. Então, eu não acho que tenha nenhuma armação para prejudicar quem quer que seja, para prejudicar o Flamengo, para beneficiar o Palmeiras.

Juca Kfouri

Para o comentarista, a principal causa da desconfiança está na baixa qualidade e incoerência da arbitragem nacional, que se repete rodada após rodada.

Há, às vezes, até a coincidência de em duas, três rodadas consecutivas um mesmo time ser prejudicado, um mesmo time ser beneficiado. Mas não acho, no caso, que haja conspiração. Acho sim que há uma profunda incompetência e uma profunda incoerência e às vezes até nos leva a cometer pequenas ou grandes incoerências.

Juca Kfouri

Juca ressalta que não vê desonestidade, mas sim uma sucessão de erros na arbitragem de Ramon Abatti Abel na vitória de virada do Palmeiras por 3 a 2 sobre o São Paulo. O árbitro foi afastado pela CBF.

Eu não suspeito, não acho que o Abatti seja desonesto, acho que ele é péssimo. Agora, ele é péssimo e tem o escudo da FIFA, é o nosso árbitro na Copa do Mundo. É uma coisa de maluco você pensar.

Juca Kfouri

As arbitragens, em regra, são ruins. No Brasil, são péssimas. E o VAR veio pra piorar as arbitragens. Agora, dizer que o campeonato está manchado, eu acho que é um exagero.

Juca Kfouri

Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. A gente não tem a divulgação dos áudios do VAR porque o Ramon Abatti Abel não foi ao VAR. A responsabilidade é dele. Mas a gente vai ter que ter acesso a isso. Eu imagino que o São Paulo até tenha. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Não foi uma arbitragem normal. Foi uma arbitragem condicionada de um árbitro experiente fora da casa do time beneficiado, porque muitas vezes a gente vê isso acontecer pela pressão do ambiente na casa do time beneficiado. Ontem foi fora da casa. Teve um monte de coisa no jogo. Teve duelos táticos, acertos e erros, bom futebol, mas o jogo foi manchado.

Arnaldo Ribeiro

Primeiro, tem que mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. O novo presidente da CBF, que pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte: 'olha, isso aqui não é falta'; 'eu não quero intervenção do VAR toda hora'. Um cara com uma cabeça diferente e mudar a mentalidade.

Mauro Cezar Pereira

O Filipe Luís nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então, a situação é a seguinte: tem dez dias para arrumar a casa.

Mauro Cezar Pereira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.