Mauro Cezar: CBF tem que mudar urgentemente o comando da arbitragem

A CBF precisa mudar urgentemente o comando da Comissão de Arbitragem, hoje chefiada por Rodrigo Martins Cintra, afirma Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, a arbitragem de Ramon Abatti Abel no clássico São Paulo 2 x 3 Palmeiras marca a necessidade de mudança de rumo no Brasileirão.

Primeiro, tem que mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. O novo presidente da CBF, que pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte: 'olha, isso aqui não é falta'; 'eu não quero intervenção do VAR toda hora'. Um cara com uma cabeça diferente e mudar a mentalidade.

Mauro Cezar Pereira

Tem que mudar o comando da arbitragem urgentemente e vir alguém com outra mentalidade. Não adianta trazer um outro ex-árbitro brasileiro. Mesma coisa que a Central do Apito, esses ex-árbitros. Tirando um ou outro aí, eles sempre concordam com as marcações, porque eles habitavam dessa forma. A cultura de arbitragem deles é essa, é péssima. Isso está matando o futebol. Alguma coisa tem que ser feita, o presidente da CBF tem que ser severamente cobrado.

Mauro Cezar Pereira

O comentarista destacou que o Choque-Rei foi mais um jogo marcado por polêmica de arbitragem a favor do Palmeiras na atual edição do Brasileirão. Com a vitória no Morumbis e a derrota do Flamengo para o Bahia, o time de Abel Ferreira assumiu a liderança do campeonato.

Primeiro, essa é uma das partidas polêmicas em que o Palmeiras é beneficiado nessa temporada. Teve na estreia contra o Sport, dois pênaltis não existentes; contra o Ceará, estava perdendo de 1x0; contra o Vitória, quando perdia, aí reagiu e empatou; pênalti não marcado a favor do Botafogo. São lances polêmicos que, invariavelmente, têm sido desfavoráveis aos adversários do Palmeiras. Isso é um fato. Você pode até achar que esse foi e o outro não foi, mas que são polêmicos, são.

Mauro Cezar Pereira

O caso de ontem acho que é gravíssimo porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo e de repente resolveu não marcar nada e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. Aí você pega o jogo de sábado que foi uma coisa bizarra o pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio e a discussão no VAR é surreal. Esse VAR foi o mesmo VAR que marcou um pênalti bizarro contra o Corinthians para o Inter três dias antes.

Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar vê ligação direta entre os erros de Ramon Abatti Abel e o resultado do clássico. Segundo ele, a arbitragem propiciou a chance da virada ao Palmeiras no Morumbis.

A virada do Palmeiras, sensacional, não tem como falar desse jogo sem analisar a arbitragem, porque a arbitragem propiciou ao Palmeiras a possibilidade da virada. Se é marcado o pênalti e o Andreas Pereira é expulso por uma entrada violentíssima em cima do Marcos Antônio, por muito menos eles expulsam um jogador aqui no Brasil, né? Há de se convir que dificilmente o Palmeiras teria força para reagir com um jogador a menos e eventualmente com 3 a 0 contra, ia ser mais complicado.

Mauro Cezar Pereira

Para Mauro, não dá para separar a discussão técnica do jogo dos erros da arbitragem, pois ela condicionou o andamento da partida.

O São Paulo fez dois gols, teve um pênalti não marcado, era para ter expulsado o jogador adversário, nada disso aconteceu. Então, não tem como separar uma coisa. Eu não consigo fazer essa manchete, botar no pé da nota, no pé da minha coluna, ah, a arbitragem. Não, não dá, irmão. Esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando do jogo específico, não. É do combo. Quarta-feira eu já fui dormir irritado. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras ou se é o Juventude. É absurdo isso.

Mauro Cezar Pereira

Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. A gente não tem a divulgação dos áudios do VAR porque o Ramon Abatti Abel não foi ao VAR. A responsabilidade é dele. Mas a gente vai ter que ter acesso a isso. Eu imagino que o São Paulo até tenha. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Não foi uma arbitragem normal. Foi uma arbitragem condicionada de um árbitro experiente fora da casa do time beneficiado, porque muitas vezes a gente vê isso acontecer pela pressão do ambiente na casa do time beneficiado. Ontem foi fora da casa. Teve um monte de coisa no jogo. Teve duelos táticos, acertos e erros, bom futebol, mas o jogo foi manchado.

Arnaldo Ribeiro

O Filipe Luís nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então, a situação é a seguinte: tem dez dias para arrumar a casa.

Mauro Cezar Pereira

Eu recebo essas declarações como recebi em anos anteriores todas as declarações de quem não ganhou o campeonato ao dizer que o campeonato está manchado. Todos os Campeonatos Brasileiros anteriores estão manchados porque sempre os campeões em algum momento foram beneficiados pela arbitragem. Foram também prejudicados e isso não se lembra na hora em que se acusa de estar manchado.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.