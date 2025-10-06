Filipe Luís tem dez dias para arrumar a casa no Flamengo, diz Mauro Cezar

Filipe Luís tem os dez dias da Data Fifa para corrigir os problemas do Flamengo, avalia Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

O Rubro-Negro perdeu para o Bahia na Fonte Nova e vive um momento de oscilação da temporada. Dos últimos cinco jogos do Brasileirão, o agora vice-líder ganhou apenas dois.

O Filipe Luís nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então, a situação é a seguinte: tem dez dias para arrumar a casa.

Mauro Cezar Pereira

O Flamengo cai de rendimento, oscila muito. Contra o Cruzeiro, acho que teve bons momentos. Contra o Estudiantes no Rio, muito boa partida, foi operado pelo árbitro. Agora, o jogo na Argentina foi um horror. Em outros momentos, o Flamengo cai muito.

Mauro Cezar Pereira

O Flamengo jogou desde os 13 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos contra o Bahia. Mauro Cezar avalia que a expulsão de Danilo foi decisiva para a derrota.

A expulsão do Danilo condiciona o jogo. Inaceitável o jogador dessa experiência se expor dessa forma. Uma expulsão rigorosa, mas correta. E aí a gente é obrigado a voltar o Morumbi. Num jogo tem rigor, no outro não tem rigor. Também não concordo com boa parte do que disse o Boto. Mas as observações do jogo são muito pertinentes, na minha opinião. Se não botar a boca no trombone, meu irmão, vai morrer quietinho, porque o futebol brasileiro é assim. Você tem que gritar, você tem que falar. Infelizmente é assim.

Mauro Cezar Pereira

Para o comentarista, a Data Fifa é chance única de Filipe Luís corrigir as falhas para a reta final da temporada, já que terá todo o elenco à disposição e tempo para treinar.

A Data Fifa pro Filipe Luís virou uma dádiva. Ele ganhou 10 dias com o elenco inteiro na mão pra treinar, cara. Então, se não consertar o que tem que consertar, não conserta mais.

Mauro Cezar Pereira

Com a pausa para os jogos de seleções, o Flamengo volta a campo no dia 15, contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Esse jogo precisa ser investigado. É um jogo suspeito. A gente não tem a divulgação dos áudios do VAR porque o Ramon Abatti Abel não foi ao VAR. A responsabilidade é dele. Mas a gente vai ter que ter acesso a isso. Eu imagino que o São Paulo até tenha. Mas o que aconteceu ontem no Morumbi não é normal. Não foi uma arbitragem normal. Foi uma arbitragem condicionada de um árbitro experiente fora da casa do time beneficiado, porque muitas vezes a gente vê isso acontecer pela pressão do ambiente na casa do time beneficiado. Ontem foi fora da casa. Teve um monte de coisa no jogo. Teve duelos táticos, acertos e erros, bom futebol, mas o jogo foi manchado.

Arnaldo Ribeiro

Primeiro, tem que mudar o comando da arbitragem. Isso é urgentíssimo. O novo presidente da CBF, que pode chamar de novo ainda, ele herdou essa equipe e manteve. E outra, eu acho que é trazer alguém de fora, não para apitar, mas sim alguém para comandar a arbitragem e dizer o seguinte: 'olha, isso aqui não é falta'; 'eu não quero intervenção do VAR toda hora'. Um cara com uma cabeça diferente e mudar a mentalidade.

Mauro Cezar Pereira

Eu recebo essas declarações como recebi em anos anteriores todas as declarações de quem não ganhou o campeonato ao dizer que o campeonato está manchado. Todos os Campeonatos Brasileiros anteriores estão manchados porque sempre os campeões em algum momento foram beneficiados pela arbitragem. Foram também prejudicados e isso não se lembra na hora em que se acusa de estar manchado.

Juca Kfouri

