Tapia amplia bons números pelo São Paulo e agrada Crespo: "Muito contente"

Apesar da derrota de virada para o Palmeiras, o São Paulo teve uma boa notícia neste domingo: Gonzalo Tapia. Alvo de desconfiança da torcida, o chileno marcou mais um gol pelo clube e ampliou os bons números com a camisa tricolor.

Titular ao lado de Luciano, Tapia marcou o segundo gol da equipe no Choque-Rei. Com isso, ele chegou a quatro bolas na rede em dez partidas pelo São Paulo, sendo apenas quatro como titular.

O jogador, que chegou na metade desta temporada, ganhou espaço em razão dos desfalques no ataque. O técnico Hernán Crespo não conta com Calleri e André Silva, entregues ao DM. Além disso, Lucas está voltando aos poucos e Ferreirinha vive má fase.

Crespo satisfeito

O rendimento de Gonzalo Tapia está agradando Hernán Crespo. Em coletiva de imprensa, o argentino elogiou a entrega do atacante e disse estar "contente".

"Estou muito contente com Gonzalo. Chegou, sempre tranquilo, em silêncio, trabalhando e tentando aproveitar as chances. Tem um esforço enorme, deixa tudo no campo de jogo. E está somando gols. O gosto pessoal é de cada um, mas eu estou muito feliz por ele, é uma pessoa muito boa e um profissional incrível. Tem muita vontade de estar aqui no São Paulo", declarou.

Situação na tabela

Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo ficou estacionado na oitava posição da tabela, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo