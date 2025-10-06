Tapia amplia bons números pelo São Paulo e agrada Crespo: "Muito contente"
Apesar da derrota de virada para o Palmeiras, o São Paulo teve uma boa notícia neste domingo: Gonzalo Tapia. Alvo de desconfiança da torcida, o chileno marcou mais um gol pelo clube e ampliou os bons números com a camisa tricolor.
Titular ao lado de Luciano, Tapia marcou o segundo gol da equipe no Choque-Rei. Com isso, ele chegou a quatro bolas na rede em dez partidas pelo São Paulo, sendo apenas quatro como titular.
O jogador, que chegou na metade desta temporada, ganhou espaço em razão dos desfalques no ataque. O técnico Hernán Crespo não conta com Calleri e André Silva, entregues ao DM. Além disso, Lucas está voltando aos poucos e Ferreirinha vive má fase.
Crespo satisfeito
O rendimento de Gonzalo Tapia está agradando Hernán Crespo. Em coletiva de imprensa, o argentino elogiou a entrega do atacante e disse estar "contente".
"Estou muito contente com Gonzalo. Chegou, sempre tranquilo, em silêncio, trabalhando e tentando aproveitar as chances. Tem um esforço enorme, deixa tudo no campo de jogo. E está somando gols. O gosto pessoal é de cada um, mas eu estou muito feliz por ele, é uma pessoa muito boa e um profissional incrível. Tem muita vontade de estar aqui no São Paulo", declarou.
Situação na tabela
Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo ficou estacionado na oitava posição da tabela, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.
Próximo jogo do São Paulo
- Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)