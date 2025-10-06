Topo

Esporte

Tapia amplia bons números pelo São Paulo e agrada Crespo: "Muito contente"

06/10/2025 07h00

Apesar da derrota de virada para o Palmeiras, o São Paulo teve uma boa notícia neste domingo: Gonzalo Tapia. Alvo de desconfiança da torcida, o chileno marcou mais um gol pelo clube e ampliou os bons números com a camisa tricolor.

Titular ao lado de Luciano, Tapia marcou o segundo gol da equipe no Choque-Rei. Com isso, ele chegou a quatro bolas na rede em dez partidas pelo São Paulo, sendo apenas quatro como titular.

O jogador, que chegou na metade desta temporada, ganhou espaço em razão dos desfalques no ataque. O técnico Hernán Crespo não conta com Calleri e André Silva, entregues ao DM. Além disso, Lucas está voltando aos poucos e Ferreirinha vive má fase.

Crespo satisfeito

O rendimento de Gonzalo Tapia está agradando Hernán Crespo. Em coletiva de imprensa, o argentino elogiou a entrega do atacante e disse estar "contente".

"Estou muito contente com Gonzalo. Chegou, sempre tranquilo, em silêncio, trabalhando e tentando aproveitar as chances. Tem um esforço enorme, deixa tudo no campo de jogo. E está somando gols. O gosto pessoal é de cada um, mas eu estou muito feliz por ele, é uma pessoa muito boa e um profissional incrível. Tem muita vontade de estar aqui no São Paulo", declarou.

Situação na tabela

Com a derrota no Choque-Rei, o São Paulo ficou estacionado na oitava posição da tabela, com os mesmos 38 pontos. A equipe de Hernán Crespo poderia ter entrado no G6 em caso de vitória.

Próximo jogo do São Paulo

  • Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Palmeiras cresce na hora decisiva e assume liderança do Brasileirão com bom futebol

E o Anderson Silva? Moicano eleva status de Poatan: "Melhor lutador brasileiro que já existiu"

Santos tem semana livre e se alia à data Fifa para se preparar antes de sequência decisiva

Parte mental e física: o que Vojvoda pretende trabalhar durante data Fifa no Santos

Com ausências, Romero pode ganhar chances no Corinthians

Abel credita virada aos reservas e projeta sequência do desfalcado Palmeiras

Brasil no topo! Poatan exalta importância de vitória no UFC 320 para o país: "Trouxe alegria"

Tapia amplia bons números pelo São Paulo e agrada Crespo: "Muito contente"

Final da Copa Paulista impulsiona venda de camisas do Primavera e cria expectativa para Paulistão

Conheça André Luiz, joia da base que se destacou em vitória do Corinthians

Crespo confia em elenco para reverter má fase do São Paulo e revela meta