Sport reclama de "decisões equivocadas" da arbitragem após empate com Cruzeiro

O Sport reclamou da arbitragem por meio de nota oficial, publicada no Instagram e no X (antigo Twitter), após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O clube afirmou que o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou "decisões claramente equivocadas" e "determinantes" para o desenrolar da partida, além de fazer um apelo por uma arbitragem justa.

O Leão da Ilha protesta contra dois lances específicos. No primeiro, aos 19 minutos da etapa final, Jefferson teria interrompido um contra-ataque em que Hyoran seguiria livre em direção ao gol, ao marcar uma falta que o clube considera inexistente.

Quatro minutos depois, o Sport também reclamou de um possível pênalti cometido sobre o zagueiro Ramon, em cobrança de escanteio.

Veja abaixo a nota, na íntegra:

"O Sport Club do Recife vem, mais uma vez, manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro, no último domingo (05), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo duas delas capitais para o desenrolar da partida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, o árbitro interrompeu um contra-ataque claro do Sport, no qual Hyoran seguiria livre em direção ao gol adversário marcando uma falta inexistente. Já aos 23 minutos, após cobrança de escanteio, deixou de assinalar um pênalti evidente sobre o zagueiro Ramon.

O Sport Club do Recife reforça seu apelo por uma arbitragem justa, isenta e responsável, que valorize o espetáculo e respeite o trabalho de atletas, comissões técnicas e torcedores. É inaceitável que, rodada após rodada, decisões equivocadas continuem prejudicando o andamento do campeonato sem que medidas concretas sejam tomadas.

O clube seguirá lutando com seriedade, dedicação e espírito esportivo dentro de campo, mas não se calará diante de injustiças que comprometem a credibilidade da competição e o respeito às instituições envolvidas no futebol brasileiro.

Pelo Sport Tudo!"

Situação na tabela

Com o resultado, o Sport, lanterna do Brasileirão, aparece com 16 pontos, 12 a menos em relação ao Santos, primeiro time fora do Z4.

