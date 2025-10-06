Topo

Sosa tem edema na coxa e Khellven avança em recuperação; como está o DM do Palmeiras

Sosa, do Palmeiras, sofreu um edema na coxa no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Sosa, do Palmeiras, sofreu um edema na coxa no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

06/10/2025 14h07

O atacante Ramón Sosa, autor do gol da vitória na virada sobre o São Paulo, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e já começou o tratamento com os profissionais do Departamento Médico. O camisa 19 sentiu o problema nos minutos finais do jogo, após marcar seu gol, aos 44 minutos do segundo tempo.

Sosa já seria desfalque para enfrentar o Juventude, no sábado, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta estava na lista dos convocados do Paraguai, assim como Gustavo Gómez, mas devido à lesão, não irá se apresentar à seleção.

Dessa forma, Sosa é dúvida para o duelo contra o time de Caxias do Sul e será reavaliado pelos profissionais para saber se fica à disposição.

Khellven avança em recuperação

O técnico Abel Ferreira pode ter uma novidade para o jogo do fim de semana. O lateral direito Khellven, com um trauma no pé, avançou em seu cronograma de recuperação e treinou na parte interna e também no campo. Ele vem sendo baixa na equipe há três jogos.

Paulinho e Evangelista seguem tratamento

O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista fizeram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O primeiro trata de uma cirurgia na perna direita, realizada em julho, enquanto o volante se recupera de um procedimento na coxa direita.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 55 pontos conquistados, deixando o Flamengo, que perdeu do Bahia, para trás, com a mesma pontuação. O Verdão, porém, tem uma vitória a mais e um jogo a menos que o rival carioca.

Próximo jogo do Palmeiras

  • Palmeiras x Juventude (12ª rodada do Brasileirão)
  • Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

