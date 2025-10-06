Topo

Sem Serna, Fluminense se reapresenta e inicia preparação para pegar o Mirassol

06/10/2025 20h59

O Fluminense deu início aos trabalhos para o jogo contra o Mirassol nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho. A reapresentação do elenco tricolor não contou com o atacante Kevin Serna, convocado para defender a seleção colombiana na Data Fifa.

O jogador, autor de um gol e uma assistência nos últimos dois jogos do time de Luis Zubeldía, se juntou à delegação da Colômbia em Texas, nos Estados Unidos, nesta manhã. A seleção tem pela frente amistosos contra México e Canadá, ambos no país estadunidense, neste sábado e na próxima terça-feira (14), respectivamente.

Assim, Serna desfalca o Tricolor Carioca no duelo contra o time paulista, agendado para esta quarta-feira, no estádio Campos Maia, em Mirassol, às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.


Em contrapartida, Zubeldía pode contar com o retorno do atacante Germán Cano. Desfalque na vitória sobre o Atlético-MG por lesão na panturrilha, no último sábado, o argentino treinou com os demais companheiros nesta segunda-feira.

O Fluminense busca alcançar a quinta partida seguida sem perder e encostar no próprio Mirassol na tabela. A equipe carioca ocupa a sétima posição, com 38 pontos, cinco a menos que o time paulista, sexto colocado.

Zubeldía tem mais uma sessão de treino para definir o time que irá a campo. O elenco retoma a preparação para o jogo nesta terça-feira.

