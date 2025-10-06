São Paulo perde para o Colo-Colo e vê pressão aumentar na Libertadores feminina

Topo

O São Paulo viu a pressão aumentar na Libertadores feminina nesta segunda-feira ao perder para o Colo-Colo, do Chile, por 1 a 0, no estádio Nuevo Francisco Urbano, pela segunda rodada do Grupo C. Valencia marcou o gol da vitória do time chileno.

Situação na competição

Com a derrota, o Tricolor caiu para a segunda posição da chave, com três pontos. A equipe viu o San Lorenzo encostar na tabela após vencer o Olimpia, também nesta segunda, e alcançar a mesma pontuação. Já o Colo-Colo lidera o Grupo C, com seis unidades.

Agora, visando a classificação ao mata-mata, o São Paulo precisa vencer o Olimpia na última rodada para não depender do resultado do duelo entre Colo-Colo e San Lorenzo.

?Resumo do jogo

??COLO-COLO 1 X 0 SÃO PAULO ???

? Competição: Libertadores feminina (2ª rodada da fase de grupos)

?? Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (ARG)

? Data: 06 de outubro de 2025 (domingo)

? Horário: 20h (de Brasília)

Gol

  • ? Valencia, aos 12 minutos do segundo tempo (Colo-Colo)

Como foi o jogo

As equipes travaram um duelo equilibrado no primeiro tempo, mas com poucas chances de gol para ambos os lados. A melhor chegada do São Paulo foi um chute fraco de Camilinha defendido pela goleira Torrero, aos dois minutos.

O São Paulo voltou pior do intervalo e viu o Colo-Colo quase abrir o placar aos nove minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Carlinha saiu mal do gol e não conseguiu encaixar a bola, que sobrou com o time chileno na área. Após desvio na trave, Kaká afastou de qualquer jeito e evitou o tento.

Entretanto, a sorte não seguiu ao lado do Tricolor na sequência. Aos 12, Acuña fez boa jogada pela esquerda, se livrou da marcação são-paulina e cruzou na área. Valencia, totalmente livre, desviou de primeira, venceu Carlinha e inaugurou o marcador para as chilenas.

Próximo jogo do São Paulo

  • Olimpia x São Paulo (3ª rodada da Libertadores feminina)

  • Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield (ARG)

Próximo jogo do Colo-Colo

  • San Lorenzo x Colo-Colo (3ª rodada da Libertadores feminina)

  • Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (ARG)

