Topo

Esporte

Libertadores Feminina: São Paulo perde e joga por sobrevida em rodada final

Valencia marcou o único gol do jogo, válido pelo Grupo C do torneio continental - Reprodução/Instagram
Valencia marcou o único gol do jogo, válido pelo Grupo C do torneio continental Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 21h57

Depois de vencer na estreia, o São Paulo não mostrou grande inspiração no Estádio Florencio Sola, na Argentina, e perdeu por 1 a 0 para o Colo-Colo em jogo da Libertadores Feminina. Valencia, já no 2º tempo, marcou o único gol da partida.

O resultado encaminhou a classificação das chilenas da última rodada do Grupo C. A equipe de Thiago Vianna, por outro lado, estacionou nos 3 pontos, à frente do San Lorenzo apenas pelo saldo — o Olimpia, ainda zerado, completa a chave.

Como ficou o Grupo C?

1 - Colo-Colo: 6 pontos (saldo +3)
2 - São Paulo: 3 pontos (saldo +1)
3 - San Lorenzo: 3 pontos (saldo -1)
4 - Olimpia: 0 ponto (saldo -3)

Os times encerram a fase de grupos do torneio a partir das 20h (de Brasília) de quinta. O São Paulo encara o lanterna Olimpia precisando vencer, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, enquanto o Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo.

Como foi o jogo

A etapa inicial não teve grande inspiração por parte das equipes. O Tricolor causou certo perigo com Camilinha e Isa Guimarães, mas não caprichou na hora da finalização, enquanto o Colo-Colo assustou com Valencia, em chute que passou rente à trave de Carlinha, e com Aedo, que obrigou a goleira brasileira a trabalhar duas vezes no mesmo lance.

As chilenas sacramentaram a vitória no início do 2º tempo. Após deixar Isa na saudade, Acuña ficou com espaço e cruzou na medida para Valencia, que se infiltrou entre as zagueiras e só teve o trabalho de dar um tapa de pé direito para cravar o 1 a 0.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Libertadores Feminina: São Paulo perde e joga por sobrevida em rodada final

São Paulo perde para o Colo-Colo e vê pressão aumentar na Libertadores feminina

Ex-Palmeiras e Grêmio começa carreira como treinador em time do Paraguai

Em Goiânia, Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para encarar o Remo

Sem Serna, Fluminense se reapresenta e inicia preparação para pegar o Mirassol

Grêmio vai à CBF para manifestar indignação e pedir anulação dos cartões recebidos em Bragança

Popó anuncia aposentadoria, chora e se diz humilhado após confusão em luta

Zagueiro do Botafogo, Kaio Pantaleão sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia

Em reunião, CBF mostra áudio do VAR ao São Paulo: arbitragem viu escorregão

Goiás x CRB pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Botafogo-SP x Paysandu pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações