Libertadores Feminina: São Paulo perde e joga por sobrevida em rodada final
Depois de vencer na estreia, o São Paulo não mostrou grande inspiração no Estádio Florencio Sola, na Argentina, e perdeu por 1 a 0 para o Colo-Colo em jogo da Libertadores Feminina. Valencia, já no 2º tempo, marcou o único gol da partida.
O resultado encaminhou a classificação das chilenas da última rodada do Grupo C. A equipe de Thiago Vianna, por outro lado, estacionou nos 3 pontos, à frente do San Lorenzo apenas pelo saldo — o Olimpia, ainda zerado, completa a chave.
Como ficou o Grupo C?
1 - Colo-Colo: 6 pontos (saldo +3)
2 - São Paulo: 3 pontos (saldo +1)
3 - San Lorenzo: 3 pontos (saldo -1)
4 - Olimpia: 0 ponto (saldo -3)
Os times encerram a fase de grupos do torneio a partir das 20h (de Brasília) de quinta. O São Paulo encara o lanterna Olimpia precisando vencer, já que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, enquanto o Colo-Colo enfrenta o San Lorenzo.
Como foi o jogo
A etapa inicial não teve grande inspiração por parte das equipes. O Tricolor causou certo perigo com Camilinha e Isa Guimarães, mas não caprichou na hora da finalização, enquanto o Colo-Colo assustou com Valencia, em chute que passou rente à trave de Carlinha, e com Aedo, que obrigou a goleira brasileira a trabalhar duas vezes no mesmo lance.
As chilenas sacramentaram a vitória no início do 2º tempo. Após deixar Isa na saudade, Acuña ficou com espaço e cruzou na medida para Valencia, que se infiltrou entre as zagueiras e só teve o trabalho de dar um tapa de pé direito para cravar o 1 a 0.