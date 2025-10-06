Santos tem semana livre e se alia à data Fifa para se preparar antes de sequência decisiva

O Santos terá um tempo para digerir a derrota por 3 a 0 para o Ceará antes de retornar a campo para a sequência decisiva no Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Peixe terá oito dias sem compromissos oficiais devido à data Fifa para a disputa de amistosos entre as seleções. O time de Juan Pablo Vojvoda só volta a campo no dia 15 de outubro para enfrentar o Corinthians.

Apesar de ter tido uma sequência invicta de cinco jogos sob o comando do argentino, o Santos mostrou bastante oscilação. Foram quatro empates e apenas uma vitória. Para tentar fugir da briga para não cair no Brasileirão, precisa dar uma resposta ainda mais forte e voltar a conquistar os três pontos, o que não acontece há três jogos. A última vitória foi no dia 21 de setembro, quando o Peixe venceu o São Paulo, por 1 a 0.

Qual a situação do Santos no Brasileirão?

A derrota deixa o Peixe com 28 pontos, na 16ª posição, a três pontos do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Depois da data Fifa, inclusive, o Peixe irá encarar o Leão, pela 29ª rodada, em briga direto para fugir do Z4. A equipe rubro-negra foi derrotada pelo Vasco na rodada.

Antes disso, o Peixe encara o Corinthians. O rival é o 12° colocado, com 33 pontos, cinco a mais que o Peixe, que ainda tem um jogo a menos que o Timão: também um clássico, contra o Palmeiras, que deve ser marcado pela CBF em breve.

Sequência do Santos em outubro

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Vitória (29ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Botafogo x Santos (30ª rodada do Brasileirão)



Data e horário: 26 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)