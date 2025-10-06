'São Paulo murchou quando Marcos Antônio saiu', diz Musetti

Erros de arbitragem à parte, a virada do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbis passou pela mudanças feitas por Abel Ferreira e pela saída de Marcos Antônio, analisa Lucas Musetti no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, o São Paulo perdeu força após o meio-campista sair por cansaço, o que abriu espaço para a reação do Palmeiras.

Excluindo a arbitragem, pra mim passa muito pela saída do Marcos Antônio. O Abel acerta nas substituições, empurra o São Paulo, o Sosa entra muito bem, o Maurício entra muito bem. De novo, temos a dupla Flaco-Roque decidindo, mas foi impressionante como o São Paulo murchou quando saiu o Marcos Antônio. E dá pra explicar a queda de desempenho no São Paulo recente muito com a ausência do Marcos Antônio.

Lucas Musetti

O comentarista ressalta que o São Paulo teve boa sequência com Marcos Antônio como destaque, mas viu o desempenho da equipe cair com a lesão do meio-campista, que desfalcou o time de Hernán Crespo na eliminação na Libertadores e volta aos poucos ao time titular.

O Crespo faz o São Paulo crescer e tem uma sequência de bons resultados com Marcos Antônio sendo destaque junto com Ferreirinha, Luciano, Bobadilla, enfim. Ontem foi sair o Marcos Antônio por cansaço, e o São Paulo murchou. E aí o Palmeiras foi crescendo, aproveitou as chances que criou e o São Paulo precisa analisar como 2 a 0 vira 3 a 2 mesmo com esse erro grave que a gente falou por mais de uma hora de arbitragem.

Lucas Musetti

O principal é que o Danilo cometeu um erro crasso. A bola tá se adiantando e ele levantou demais o pé, acertou na cara do jogador do Bahia e foi expulso, justamente. E aí todo o jogo se desenha em relação a isso. Ah, o Flamengo podia ter ganhado mesmo estando com a menos? Podia, até fez uma uma atuação razoável com a saída do Pedro, teve uma chance com o Samuel Lino na cara do gol que ele perdeu, chutou em cima do goleiro do Bahia, e depois o zagueiro que entrou, o Clayton, errou numa bola e permitiu o gol do Bahia.

Rodrigo Mattos

Eu acho super natural o Boto reclamar. Eu acho que faz parte do jogo. O Flamengo foi afetado diretamente por esses erros da arbitragem, principalmente no caso do pênalti, mas eu não gosto desse tipo de teoria da conspiração de 'não me cheira bem'. E se eu não ouvi mal, ele diz 'como estrangeiro isso não me cheira bem'. E aí a gente vai para outro ponto, como se ele tivesse vindo para o Brasil, ele tem uma opinião diversa porque a arbitragem dele é melhor, porque na Europa é melhor. Essa parte já me incomoda um pouquinho mais, mas foge do debate atual.

Lucas Musetti

