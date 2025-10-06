Roubo de passaporte atrasa apresentação de Depay à seleção holandesa

AMSTERDÃ (Reuters) - O recordista de gols da Holanda, Memphis Depay, chegará atrasado para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do país nesta semana, depois de dizer que seu passaporte foi roubado no Brasil, onde joga pelo Corinthians.

Depay, de 31 anos, quebrou o recorde de Robin van Persie ao marcar dois gols na vitória por 3 x 2 contra a Lituânia na última partida da Holanda pelo Grupo G das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, chegando a 52 gols com a camisa de seu país.

Mas o atacante pode ficar de fora do próximo jogo da equipe, em Malta, na quinta-feira, quando se espera que os holandeses consolidem o primeiro lugar na classificação.

"Memphis Depay se juntará ao campo de treinamento da seleção holandesa em uma data posterior", disse um comunicado da Associação Holandesa de Futebol nesta segunda-feira.

"O jogador anunciou que seu passaporte foi roubado, o que o impediu de fazer seu voo programado do Brasil no domingo à noite."

"Ele está fazendo tudo o que pode para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, espera-se que ele possa se juntar à equipe em breve."

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, acrescentou: "Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. É natural que você queira começar os preparativos para a seleção com o elenco completo".

"Ao mesmo tempo, há circunstâncias que fogem ao nosso controle. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível."

A Holanda também enfrenta a Finlândia em casa no domingo. A Holanda tem 10 pontos nas quatro primeiras partidas das eliminatórias, à frente da Polônia no saldo de gols e com um jogo a menos.

Os vencedores do grupo se classificam diretamente para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e os segundos colocados vão para uma repescagem.

(Por Mark Gleeson, na Cidade do Cabo)