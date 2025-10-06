Rodrygo vê seleção mais pesada com Ancelotti no comando: 'Respeito maior'

Convocado pela primeira vez desde que Carlo Ancelotti assumiu a seleção, o meia-atacante Rodrygo vê a equipe brasileira mais respeitada com o italiano à frente.

"Sem dúvidas, eu acho que quando a gente tá dentro do campo ali, você olha para fora e tem o Ancelotti te conduzindo, isso passa um peso diferente. Acho que até para os adversários também: 'A gente vai jogar contra o Brasil, que o treinador é o Ancelotti'. Então, o pessoal respeita um pouco mais, isso passa uma credibilidade maior. E, claro, eu vou sempre rasgar elogios para ele, porque é um cara que sempre me ajudou muito, que me fez crescer. E ter um treinador desse fora do campo ali te conduzindo é sem palavras", disse Rodrygo, no primeiro dia de coletivas em Seul, na Coreia do Sul, onde o Brasil enfrenta a seleção local na sexta-feira.

Rodrygo foi um dos principais nomes nos tempos de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Mas perdeu os últimos jogos porque passou por um período afastado no Real Madrid para melhorar a saúde mental.

"Bom, realmente foi um longo tempo, né? Para mim pareceu uma eternidade, tá longe da seleção, foi um tempo difícil, passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir, para esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar. Eu já me sinto bem, me sinto pronto para estar aqui novamente, para entregar o meu melhor, demonstrar a minha melhor versão no futebol na seleção. Um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é o cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, é um cara que deu um up assim na minha carreira, com certeza nas mãos dele eu evoluí de nível e é um prazer ontem reencontrar ele, ele falar o quanto ele está gostando, o quanto é bom o ambiente. Eu falei, é, Mister, aqui é sempre assim, o ambiente é muito bom, por isso que eu gosto tanto de estar aqui, é sempre um prazer. E é isso, foi um longo período longe, mas agora estou de volta, estou bem e espero entregar o meu melhor aqui", acrescentou o jogador.

O que mudou desde então? "Bom, eu com certeza evoluí em tudo na minha vida. Acho que eu sou uma outra pessoa pelo momento que eu passei. Eu não gosto de ficar falando muito sobre o tema porque eu acho que já não vem mais ao caso. O importante é que eu tô bem, que eu tô recuperado. Só agradecer mesmo a todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que se preocuparam comigo durante esse período. Mas o que eu posso dizer sobre isso é que eu sou uma nova pessoa, que eu me sinto uma pessoa melhor, com certeza eu sou um jogador melhor também e espero conseguir demonstrar isso dentro de campo nessa data FIFA, com a seleção e durante toda a temporada também. Mas tô bem, tô feliz, que é o mais importante, tá bem mentalmente e acho que isso é tudo que eu posso dizer".

O que mais Rodrygo disse

Qual o diferencial de Ancelotti

"Alegria. Sem dúvida, é a palavra chave, é um cara muito alegre também, muito bom de grupo, muito bom de vestiário, eu sempre falei que uma das maiores qualidades dele é isso, como ele leva o vestiário, que a gente sabe que é um trabalho muito difícil para um treinador e a primeira coisa que ele me falou, quando eu cheguei aqui, ele falou, nossa, o ambiente aqui é muito bom, eu falei, é, Mister, realmente é muito bom, por isso que a gente gosta tanto de estar aqui, por isso que é sempre um prazer para a gente estar aqui e acho que essa alegria assim vai fazer a diferença, sem dúvida, dentro do campo, da gente correr por ele, ele procurar sempre entregar o melhor assim para a gente".

Responsabilidade no grupo, ao estar mais experiente

"Talvez se já esperavam de mim na Copa passada, acho que agora mais ainda, por tudo que eu já vivi na carreira, como eu falei lá atrás, pelos jogos decisivos que eu já tenho por essa bagagem, então acho que a responsabilidade sem dúvida aumentou, mas é uma coisa que eu levo de uma forma boa, acho que se esperam realmente de mim é porque confiam em mim, porque acreditam que eu posso fazer algo, que eu posso entregar o meu melhor, então a responsabilidade sem dúvida aumentou 100%, mas eu levo de uma forma boa".

Quer jogar em qual posição?

"Não falei com o Ancelotti sobre posição. A gente conversou mais sobre a vida, de como estava, de como estava no clube. Acredito que hoje a gente deva conversar, saber alguma coisa, mas acho que o meu papel é só me colocar à disposição, como eu sempre fiz, acho que todo mundo sabe todas as posições que eu posso jogar, então no que ele precisar eu estaria à disposição e tentar entregar meu melhor".

A seleção está pronta para Copa?

"Acho que a gente tá bem, como eu respondi umas perguntas anteriores, a gente teve muitas dificuldades, ainda tem, mas como eu falei, pra você chegar bem numa Copa do Mundo, pra você ganhar, você tem que passar por essas dificuldades, você tem que passar por esse processo que a gente chama. Eu participei boa parte do ciclo da Copa passada e talvez pra muitos na Copa passada a gente tava mais preparado, mas aí que que vem o bom do futebol também, né? Talvez pra muitos a gente ganharia a Copa passada, a gente tinha um time muito melhor e não aconteceu e nessa que todo mundo desconfia, que todo mundo não, talvez não não espera, pode ser que a gente ganha, então é essa que tem que ser nossa esperança, essa que tem que ser nossa motivação todos os dias, mas acho que a gente tá bem, tá preparado, todo mundo nos seus clubes bem, todo mundo entregando e agora acho que tem tudo pra dar certo".

E o pênalti que perdeu na Copa 2022?

"Com certeza uma coisa que ficou marcada na minha carreira negativamente, mas é uma coisa que eu estou esperando todos os dias Tento já não pensar, tenho que só treinar e melhorar para quando tiver oportunidade de novo. Eu sei que eu vou ter a personalidade de querer bater de novo, não me vejo um jogador fugindo da responsabilidade. Então naquele momento, mesmo com pouca idade, mesmo tendo jogadores mais experientes assim na minha frente, eu me coloquei à disposição e confiaram em mim. Infelizmente, claro, não saiu do jeito que eu treinava, do jeito que eu vinha batendo os últimos, mas querendo ou não, já passou. Agora eu tenho uma nova oportunidade É isso que eu penso Eu já não posso mais mudar, eu tenho que pensar daqui pra frente agora, se tiver oportunidade de novo É treinar, estar bem preparado para chegar lá e fazer".

Ancelotti e a relação com os jogadores

"A gente não tem esse tempo, então o treinador já conhecer a maioria dos jogadores, isso facilita muito. Não é tanto tempo comparado às outras seleções, mas acredito que seja um tempo bom o suficiente pra gente conseguir esse entrosamento, conseguir estar melhor cada dia, cada jogo. Isso facilita muito. Acho que, como você falou, você jogando com os jogadores, igual os que eu jogo no Real Madrid, outros que eu já joguei bastante vezes na seleção, você já tem esse entrosamento. Então fica mais fácil com essa falta de tempo, mas acho que essa falta de tempo também é uma dificuldade que a gente coloca na nossa mente que a gente tem que superar. Então pra ganhar uma Copa do Mundo você vai ter dificuldades, acho que, durante todo o caminho. Então você tem que ir superando cada dia, cada dificuldade, que isso vai fazer a diferença lá na frente".

Leva vantagem porque conhece o técnico tão bem?

"Eu acho que ninguém tem lugar garantido, eu sei que eu tenho que demonstrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento, acho que tudo que eu posso entregar, então eu preciso demonstrar muito mais, então eu me cobro todos os dias muito por isso, para conseguir estar cada vez melhor aqui na seleção. É claro que tem toda a trajetória com a Celote, por ter sido nosso treinador no Real Madri nos últimos anos, mas ele já deixou claro a todo momento que ninguém tem lugar garantido, então se você não estiver jogando, se você não estiver entregando o seu melhor, não vai adiantar nada. E acho que é isso, você está jogando, você está bem no seu clube, e aí fica imprescindível para você estar sempre na seleção e, quem sabe, chegar na Copa do Mundo".

Amistosos até a Copa

"De amistoso não tem nada. Acho que desde que começaram as eliminatórias todos os jogos pra gente é como se a gente estivesse na Copa do Mundo. Eu falo por mim, mas sei que é o pensamento de todos os jogadores também. A gente sabe da competitividade que é pra você ter a sua vaga na Copa do Mundo. Quanto difícil é, quantos jogadores bons que tem. Então cada jogo é uma final de Copa. Cada jogo a gente vai dar a nossa vida, vai tentar entregar o nosso melhor. A preparação é sempre a mesma, sempre com essa mentalidade de ganhar, de fazer o melhor, de cada dia evoluir. A gente sabe que tem muitos jogadores bons nessa geração. E que falta ainda um pouco pra gente conseguir chegar no nosso melhor nível. Então o pensamento de todo mundo é esse, chegar no nosso melhor nível".