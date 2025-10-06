Presente de aniversário? Donald Trump indica data do UFC Casa Branca

O presidente Donald Trump confirmou neste domingo (5) que o aguardado evento do UFC marcada para acontecer na Casa Branca deve ser realizado em 14 de junho do próximo ano - data que também celebra seu 80º aniversário. O anúncio foi feito durante um discurso em Norfolk, na Virgínia, durante as comemorações pelos 250 anos da Marinha dos Estados Unidos, segundo o 'Washington Examiner'.

Na ocasião, o chefe de Estado destacou alguns dos grandes eventos que marcarão seu segundo mandato, como os 250 anos da Independência americana, a Copa do Mundo de 2026 e os Jogos Olímpicos de Verão de 2028. O evento, marcado para acontecer no gramado Sul da residência oficial dos Estados Unidos, ainda coincide com a data especial para Trump.

"E em 14 de junho do ano que vem, vamos ter um grande evento do UFC na Casa Branca, bem na Casa Branca, nos jardins", declarou, sem mencionar que a data também tem significado pessoal.

O octógono será montado no gramado sul da residência oficial, em uma iniciativa articulada entre o republicano e o CEO da organização, Dana White - aliado de longa data e um dos principais apoiadores de sua campanha. Em agosto, o dirigente já havia anunciado que o acordo estava fechado, classificando o espetáculo como "um dos eventos esportivos mais históricos da história".

Caso se confirme a projeção do presidente dos Estados Unidos, o card do UFC Casa Branca marcaria uma rara oportunidade na qual um show da entidade será promovido no domingo. Normalmente, os eventos da companhia liderada por Dana White são realizados aos sábados, sejam eles 'Fight Night' ou numerados.

Poatan na Casa Branca?

Após retomar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) em revanche contra Magomed Ankalaev, o brasileiro Alex 'Poatan' manifestou que tinha o interesse em desafiar Jon Jones no evento histórico. No entanto, o striker paulista demonstrou respeito ao momento delicado vivido por 'Bones', que recentemente perdeu seu irmão mais velho, Arthur Jones.

