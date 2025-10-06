Topo

Esporte

Postos licenciados pelo Corinthians são alvos de megaoperação contra PCC

Posto Corinthians está supostamente ligado a esquema bilionário do PCC - Reprodução/Instagram @postocorinthians
Posto Corinthians está supostamente ligado a esquema bilionário do PCC Imagem: Reprodução/Instagram @postocorinthians
Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 13h22

Três postos de gasolina que operam sob a marca licenciada do Corinthians são de propriedade de empresários que se tornaram alvos de uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Suposto esquema bilionário

Documentos judiciais, aos quais o UOL teve acesso, detalham a investigação de esquema criminoso bilionário com supostas ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital) A informação foi publicada primeiro pelo g1.

Relacionadas

Entre altos e baixos, Yuri foi o de sempre e resolveu para o Corinthians

Conselho do Corinthians votará projeto para cobrir rombo de quase R$ 200 mi

Memphis diz ter passaporte roubado e atrasa chegada à seleção holandesa

A decisão, emitida pela 2ª Vara Criminal de Catanduva, acolheu um pedido do Ministério Público para apurar o "projeto criminoso" que supera a cifra dos R$ 8,4 bilhões. A investigação aponta para a prática de múltiplos crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraudes tributárias e estelionato.

Dois dos postos licenciados pelo clube estão associados a Luiz Ernesto Franco Monegatto. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão no âmbito da operação. Os autos da operação indicam seu envolvimento em transações imobiliárias utilizadas para a lavagem de capitais pelo grupo.

O terceiro posto está ligado a outros dois alvos da mesma operação: Pedro Furtado Gouveia Neto e Himad Abdallah Mourad. O documento descreve Himad, primo do apontado líder do esquema, como um dos "principais expoentes do grupo criminoso". O nome de Himad também consta no quadro societário de 103 postos ligados ao núcleo investigado.

Pedro Furtado Gouveia Neto, por sua vez, é descrito como representante da GGX Global, uma empresa de serviços administrativos que integra a estrutura da organização criminosa. Ambos também tiveram mandados de busca e apreensão expedidos em seus nomes.

A apuração também ressalta ainda que o PCC se espalhou por toda a cadeia produtiva de combustíveis, utilizando uma vasta rede de postos, e aponta "vínculos objetivos com pessoas potencialmente vinculadas à organização criminosa do Primeiro Comando da Capital".

A parceria com os postos de combustíveis foi divulgada pelo próprio clube em seu site institucional. As inaugurações das unidades que levam a marca "Posto Corinthians" foram noticiadas oficialmente em 2021, 2022 e 2023, sendo estes os únicos estabelecimentos que fazem parte do projeto de licenciamento do time no setor de combustíveis.

Procurado pela reportagem, o Corinthians afirmou que "não é o administrador responsável pelos postos de gasolina citados" e "acompanha com máxima atenção o andamento das investigações".

O Sport Club Corinthians Paulista informa que não é o administrador responsável pelos postos de gasolina citados pela reportagem. Nesses casos o Clube esclarece que trata-se de um contrato de licenciamento de sua marca. O Corinthians também informa que acompanha com máxima atenção o andamento das investigações para - se necessário- tomar as medidas jurídicas cabíveis em relação aos contratos de licenciamento firmados com os postos de gasolina citados na operação.
Corinthians, em nota

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Juiz novato na elite e medalhões na Série C: como CBF fez escala da rodada

Postos licenciados pelo Corinthians são alvos de megaoperação contra PCC

Inglaterra altera lista de convocados após lesão de Reece James; confira

Roubo de passaporte atrasa apresentação de Depay à seleção holandesa

Casares cita covardia e exige áudios do VAR após São Paulo x Palmeiras

Alex Poatan cita Seu Madruga ao rejeitar sentimento de vingança contra Ankalaev

Gabigol explica fala sobre futuro no Cruzeiro: 'Continuo buscando espaço'

Glover Teixeira reage com bom humor à proposta do corner de Ankalaev; veja

Casares exige áudios do VAR em lances do Choque-Rei e sugere "desafio" no Brasileirão ainda em 2025

Palmeiras vira 'favoritaço' ao título do Brasileirão após derrota do Flamengo; veja chances

Presente de aniversário? Donald Trump indica data do UFC Casa Branca