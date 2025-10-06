Popó diz como ficou relação com Wanderlei após pancadaria: "Toda a raiva veio de lá"

O pugilista Popó Freitas voltou a falar nesta segunda-feira sobre a pancadaria após a luta com o campeão do MMA Wanderlei Silva, no último dia 28, no Spaten Fight Night. O boxeador contou como ficou a relação com o adversário, com quem revelou nunca ter tido amizade.

Em entrevista à Gazeta Esportiva durante coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, Popó ressaltou que sempre houve respeito entre as parte e disse que o motivo da confusão foi a derrota de Wanderlei, desclassificado após cometer três infrações no ringue. Freitas ainda revelou que espera por uma posição de Silva em relação ao ocorrido.

"Relação de amizade a gente nunca teve, mas já nos batemos em alguns lugares, sempre nos cumprimentamos. A gente criou um pouco de rivalidade com as lutas, ele me chamou de bunda mole. Mas nunca tive nada contra ele, com o treinador dele (André Dida) e nem com o (Fabrício) Werdum. Toda a raiva veio de lá, nem todo mundo se conforma com uma derrota. E, além disso, uma derrota por desclassificação por golpes indevidos", pontuou.

"Estamos esperando saber qual posição que ele vai tomar, para saber qual tomaremos daqui. A minha família toda apanhou. Um filho meu me defendeu, me protegeu, fazendo o que todo mundo viu ao vivo em Wanderlei. Mas meu filho Iago tomou vários socos do Werdum, do nada. Meu irmão Luis Cláudio apanhou do Dida. Eu também, tentando apartar tudo, apanhei do Dida. Mas isso não é desculpa, só estou dando alguns esclarecimentos", destacou.

Wanderlei foi desclassificado após cometer três infrações contra Popó. Primeiro, aplicou uma cabeçada em Popó, seguida de uma joelhada, o que levou à primeira paralisação do árbitro. O "Cachorro Louco" voltou a repetir a infração, levando nova punição e o desconto de pontos. Depois, no quarto round, Silva deu nova cabeçada em Freitas, a arbitragem interrompeu o combate e declarou vitória ao baiano.

"A minha versão é a que todo mundo viu na televisão. Eu tomei cabeçada na luta, troquei porrada na luta e ainda apanhei depois da luta. Mas foi bom. O resultado foi positivo. A arbitragem fez o que tinha que fazer. Quando você faz algo errado em cima do ringue e é punido três vezes, é desclassificado. MMA não vale nem cabeçada, imagina em luta de boxe", comentou Popó.

O pugilista ainda deixou claro que não houve desrespeito entre os lutadores e que ambos se tocaram apenas durante a luta. André Dida e Fabrício Werdum, membros da equipe de Wanderlei, no entanto, participaram da confusão generalizada.

"Não teve desrespeito nenhum. Teve a encarada e eu falando para ele que o pegaria, o derrubaria, o massacraria e que ali quem mandava era eu. Fiz todas essas provocações com ele, mas não teve nada de xingamento, empurrão e toque. Nós não nos tocamos a não ser com a luva na mão, antes e pós luta. Na hora da luta, nos tocamos com luva na mão. Diferentemente do treinador dele e do Werdum"